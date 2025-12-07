Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Nhận phòng trọ cuối năm, cô gái ở TP.HCM bất ngờ được chủ nhà... lì xì sớm

Dương Lan
Dương Lan
07/12/2025 10:54 GMT+7

Nhận phòng cuối năm, cô gái ở TP.HCM được chủ trọ tặng ngay 100.000 đồng... lì xì sớm. Chi tiết nhỏ nhưng khiến dân mạng tan chảy: vẫn còn nhiều người tử tế lắm!

Do chuyển công việc nên Nguyễn Hồ Hồng Hằng (19 tuổi, ở TP.HCM) phải thu xếp tìm phòng trọ sớm để chuyển đến. Sau khi xem phòng, cô gái chốt ngay phòng ở phường Tân Hưng và đóng tiền cọc với hợp đồng 12 tháng. Thay vì phải chuyển 1,6 triệu đồng, chủ trọ chỉ nhận 1,5 triệu đồng, 100.000 còn lại coi như lì xì sớm. 

Hành động giản dị nhưng đầy ấm áp ấy khiến cô gái xúc động. Cô chụp lại màn hình giao dịch và tin nhắn, đăng lên trang cá nhân để chia sẻ niềm vui nhỏ trước tết. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và xúc động trước cách cư xử tinh tế của chủ trọ.

Nhận phòng cuối năm, cô gái bất ngờ nhận 100.000 đồng lì xì sớm từ chủ trọ - Ảnh 1.

Cô gái được chủ trọ lì xì sớm 100.000 đồng

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Hồng Hằng cho biết, khoảng cách giữa phòng trọ cũ và phòng trọ mới khoảng 20 km. Vì vậy, 100.000 đồng chủ trọ tặng đã giúp cô đỡ được phần nào tiền xe ba gác chuyển đồ.

Trước đây, Hằng ở ghép tại ngoại thành TP.HCM và làm giới thiệu sản phẩm cuối tuần tại siêu thị. Công việc này dần mở ra cho cô cơ hội làm MC, giới thiệu sản phẩm tại một số sự kiện. Trong một lần dẫn chương trình, Hằng tình cờ gặp và tư vấn cho một khách mời là doanh nhân và sau đó được trao công việc làm marketing kiêm giới thiệu sản phẩm cho công ty. Từ đó, cô quyết định chuyển trọ từ ngoại thành vào phường Tân Hưng để thuận tiện hơn cho công việc mới.

Hằng cho biết cô vừa chuyển trọ vào ngày 30.11. Do chỉ có duy nhất ngày nghỉ chủ nhật nên cô chốt phòng nhanh và tự nhủ rằng phòng chưa thật sự ưng ý vẫn có thể ở tạm, miễn là có chỗ ngủ, giúp tiết kiệm chi phí để theo học đại học.

Nhận phòng cuối năm, cô gái bất ngờ nhận 100.000 đồng lì xì sớm từ chủ trọ - Ảnh 2.

Hồng Hằng tự lập từ sớm, làm nhiều việc để có tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí

ẢNH: NVCC

Sau khi chốt phòng, chủ trọ vui vẻ nói rằng "lì xì sớm 100.000 đồng" cho Hằng khi đặt cọc phòng. Nhờ đó, thay vì phải chuyển 1,6 triệu đồng tiền cọc, cô chỉ cần thanh toán 1,5 triệu đồng.

"Có thể với mọi người số tiền đó không nhiều nhưng mình biết ơn chủ trọ, trân trọng tình cảm của họ dành cho bản thân. Mình đã từng lao vào làm việc 52 tiếng trong 4 ngày chỉ để kiếm đủ tiền trang trải sinh hoặc và tích lũy học phí đại học", Hằng chia sẻ.

Hằng cho biết vì mới dọn vào chưa đầy một tháng nên cô vẫn chưa cảm nhận được nhiều về khu trọ. Cô cũng trao đổi với chủ trọ và xin được đóng tiền phòng vào ngày 5 - 10 hằng tháng, thời điểm cô nhận lương từ công ty. Nghe vậy, chủ trọ nhẹ nhàng đồng ý.

Ba mẹ của Hằng ly hôn khi cô mới 3 tuổi, từ đó đến nay cô luân phiên ở với ba và mẹ. Mẹ của cô đi bước nữa nên ở thời điểm trưởng thành, cô dọn ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống tự lập. Sự giúp đỡ của người lạ khiến cô cảm thấy ấm lòng, có thêm niềm tin về sự tử tế trong cuộc sống.

Tin liên quan

Quên trả tiền bữa sáng, đoàn cứu trợ bất ngờ được chủ quán ở Quảng Trị... mời luôn

Quên trả tiền bữa sáng, đoàn cứu trợ bất ngờ được chủ quán ở Quảng Trị... mời luôn

Đoàn cứu trợ từ Thái Nguyên quên trả tiền bữa sáng khi vội vào cao tốc, sau đó tìm chủ quán để gửi tiền lại nhưng chủ quán ở Đồng Hới (Quảng Trị) từ chối nhận, xem như lời cảm ơn dành cho những người đi giúp dân vùng lũ.

Trưởng thôn đi chân đất với 'siêu trí nhớ': Nhớ mặt 3.000 dân, điểm danh đúng 800 hộ

Chủ trọ ở TP.HCM với quy định 'đặc biệt': Nấu cơm tất niên ăn Tết, giảm tiền nhà

Khám phá thêm chủ đề

chủ trọ Lì xì chủ trọ lì xì Phòng trọ chuyển trọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận