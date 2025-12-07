Nhận phòng trọ cuối năm, cô gái ở TP.HCM bất ngờ được chủ nhà... lì xì sớm

Do chuyển công việc nên Nguyễn Hồ Hồng Hằng (19 tuổi, ở TP.HCM) phải thu xếp tìm phòng trọ sớm để chuyển đến. Sau khi xem phòng, cô gái chốt ngay phòng ở phường Tân Hưng và đóng tiền cọc với hợp đồng 12 tháng. Thay vì phải chuyển 1,6 triệu đồng, chủ trọ chỉ nhận 1,5 triệu đồng, 100.000 còn lại coi như lì xì sớm.

Hành động giản dị nhưng đầy ấm áp ấy khiến cô gái xúc động. Cô chụp lại màn hình giao dịch và tin nhắn, đăng lên trang cá nhân để chia sẻ niềm vui nhỏ trước tết. Nhiều người bày tỏ sự thích thú và xúc động trước cách cư xử tinh tế của chủ trọ.



Cô gái được chủ trọ lì xì sớm 100.000 đồng ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Hồng Hằng cho biết, khoảng cách giữa phòng trọ cũ và phòng trọ mới khoảng 20 km. Vì vậy, 100.000 đồng chủ trọ tặng đã giúp cô đỡ được phần nào tiền xe ba gác chuyển đồ.

Trước đây, Hằng ở ghép tại ngoại thành TP.HCM và làm giới thiệu sản phẩm cuối tuần tại siêu thị. Công việc này dần mở ra cho cô cơ hội làm MC, giới thiệu sản phẩm tại một số sự kiện. Trong một lần dẫn chương trình, Hằng tình cờ gặp và tư vấn cho một khách mời là doanh nhân và sau đó được trao công việc làm marketing kiêm giới thiệu sản phẩm cho công ty. Từ đó, cô quyết định chuyển trọ từ ngoại thành vào phường Tân Hưng để thuận tiện hơn cho công việc mới.

Hằng cho biết cô vừa chuyển trọ vào ngày 30.11. Do chỉ có duy nhất ngày nghỉ chủ nhật nên cô chốt phòng nhanh và tự nhủ rằng phòng chưa thật sự ưng ý vẫn có thể ở tạm, miễn là có chỗ ngủ, giúp tiết kiệm chi phí để theo học đại học.

Hồng Hằng tự lập từ sớm, làm nhiều việc để có tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí ẢNH: NVCC

Sau khi chốt phòng, chủ trọ vui vẻ nói rằng "lì xì sớm 100.000 đồng" cho Hằng khi đặt cọc phòng. Nhờ đó, thay vì phải chuyển 1,6 triệu đồng tiền cọc, cô chỉ cần thanh toán 1,5 triệu đồng.

"Có thể với mọi người số tiền đó không nhiều nhưng mình biết ơn chủ trọ, trân trọng tình cảm của họ dành cho bản thân. Mình đã từng lao vào làm việc 52 tiếng trong 4 ngày chỉ để kiếm đủ tiền trang trải sinh hoặc và tích lũy học phí đại học", Hằng chia sẻ.

Hằng cho biết vì mới dọn vào chưa đầy một tháng nên cô vẫn chưa cảm nhận được nhiều về khu trọ. Cô cũng trao đổi với chủ trọ và xin được đóng tiền phòng vào ngày 5 - 10 hằng tháng, thời điểm cô nhận lương từ công ty. Nghe vậy, chủ trọ nhẹ nhàng đồng ý.

Ba mẹ của Hằng ly hôn khi cô mới 3 tuổi, từ đó đến nay cô luân phiên ở với ba và mẹ. Mẹ của cô đi bước nữa nên ở thời điểm trưởng thành, cô dọn ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống tự lập. Sự giúp đỡ của người lạ khiến cô cảm thấy ấm lòng, có thêm niềm tin về sự tử tế trong cuộc sống.