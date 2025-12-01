Trưởng thôn đi chân đất với 'siêu trí nhớ': Nhớ mặt 3.000 dân, điểm danh đúng 800 hộ

Trưởng thôn nhớ mặt 3.000 người dân

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày sau lũ ghi lại hình ảnh một trưởng thôn đi chân đất, đứng giữa sân nhà văn hóa, không cần đến sổ sách vẫn đọc vanh vách họ tên người dân của 800 hộ lên nhận quà cứu trợ. Giọng anh dõng dạc, chắc nịch, gọi đến đâu, người dân bước lên đến đó, không sai lệch, khiến cư dân mạng "mắt tròn mắt dẹt".

Hình ảnh anh Phạm Văn Long, Trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan mặc quần đùi, đi chân đất đọc thuộc lòng 800 hộ dân điều phối người dân nhận quà hỗ trợ sau lũ ẢNH: NVCC

Người đàn ông trong clip là anh Phạm Văn Long (42 tuổi), Trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, Đắk Lắk (xã An Hiệp, H.Tuy An, Phú Yên cũ). Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Long chỉ cười khi được hỏi về "khả năng đặc biệt" của mình.

"Thật ra chẳng có bí quyết gì lớn lao. Yêu dân, mến dân, tiếp xúc nhiều với dân thì tự khắc nhớ thôi. Tôi gắn bó với thôn hơn 15 năm rồi, nhìn mặt dân là biết ngay ai với ai", anh Long nói.

Theo anh Long, toàn thôn Mỹ Phú 1 có khoảng 800 hộ với khoảng 3.000 nhân khẩu. Từng họ tên, từng khuôn mặt, hoàn cảnh mỗi gia đình, anh đều nắm rõ. "Dân trong thôn từ già đến trẻ, mình đều nhớ hết mặt. Có người lạ hay người từ thôn khác sang xin nhận quà, tôi phát hiện ngay", anh Long kể.

Hình ảnh mệt nhoài của người trưởng thôn tâm huyết sau những buổi điều phối nhận quà cứu trợ ẢNH: NVCC

Sau đợt lũ lịch sử vừa qua, thôn Mỹ Phú 1 bị thiệt hại nặng nề. Hoa màu bị cuốn trôi, nhiều nhà dân bị ngập sâu. Trong những ngày mạnh thường quân đổ về hỗ trợ, anh Long là người trực tiếp đứng ra điều phối, gọi tên từng hộ. Một số người ở thôn khác mặc áo cũ cũng vào hàng nhận quà.

"Có vài người không phải dân trong thôn, mình nhận ra liền. Mình nhẹ nhàng đề nghị họ ra ngoài để đảm bảo quà đến đúng tay bà con bị thiệt hại", anh Long nói.

Không chỉ nổi tiếng vì trí nhớ hiếm có, anh Long còn được người dân quý mến bởi sự tận tâm trong công việc. Những ngày mưa lũ căng thẳng nhất, anh gần như không ngủ. Khi loa phát thanh của thôn vừa dứt tiếng cảnh báo mưa lớn, anh lại đến từng nhà kiểm tra việc chèn chống, gia cố cửa nẻo, dời tài sản lên cao.

"Truyền loa xong là tôi đi từng nhà, gõ từng cửa kiểm tra công tác phòng tránh mưa lũ như thế nào. Tôi phải chắc chắn người già, trẻ nhỏ được an toàn. Xong đâu đó, tôi cho bà con chủ động sơ tán trước khi nước dâng", anh Long nhớ lại.

Đợt lũ vừa qua đìa nuôi tôm, cá nhà anh Long cũng bị mất trắng nhưng anh tự động viên "trời lấy đi rồi sẽ cho lại"

ẢNH: NVCC

Nhờ sự chủ động và sát sao ấy, trong đợt lũ lịch sử vừa qua, thôn Mỹ Phú 1 mặc dù có thiệt hại nặng nề do nước ngập sâu vào nhà dân nhưng không có thiệt hại về người, gia súc, gia cầm trong thôn cũng được di dời an toàn.

"Lo cho dân trước..."

Anh Long từng là công an viên xã An Hiệp vào năm 2008. Hai năm sau, anh được phân công làm trưởng thôn Mỹ Phú 1. Hơn 15 năm gắn bó với vị trí trưởng thôn, anh Long trở thành điểm tựa của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Trưởng thôn Long trong một buổi điều phối người dân nhận quà cứu trợ sau lũ ẢNH: NVCC

Từ đợt bão số 13 Kalmaegi đổ bộ khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cho đến đợt lũ lịch sử vừa qua, hơn nửa tháng trời anh Long tất bật với công tác khắc phục tái thiết cuộc sống trong khi gia đình anh cũng chịu thiệt hại nặng nề. Đợt lũ vừa qua, các đìa nuôi tôm, cá, cua của gia đình anh Long bị nước lũ cuốn trôi mất trắng.

"Sáng 30.11, tôi mới ra thăm đìa nuôi tôm, cá, cua nhà mình, tan hoang hết nhưng thôi trời lấy đi rồi sẽ cho lại, lo cho dân trước đã. Vì bà con cần mình nhất trong lúc này, thiệt hại mình gây dựng lại sau, dù sao cũng mất rồi", anh Long cười.

Nhìn lại quãng thời gian dài gắn bó với thôn xóm, anh Long bảo điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải sự nổi tiếng từ đoạn clip, mà là sự tin yêu của bà con.

"Tôi chỉ mong thôn mình bình yên, mưa bão ít đi để dân bớt cực. Bà con tin tưởng, gọi mình là 'Long thôn trưởng', vậy là đủ", anh Long chia sẻ.

Dù công việc khắc phục sau lũ khá nhiều bộn bề, vất vả nhưng anh Long luôn nở nụ cười khi được giúp đỡ người dân ẢNH: NVCC

Gần 15 năm, không cần danh sách điểm danh, anh Long vẫn nhớ, đọc vanh vách tên 800 hộ dân, nhớ mặt từng người dân trong thôn. Giữa những ngày bận rộn sau khi lũ rút, hình ảnh người trưởng thôn đứng gọi tên bà con nhận quà với đôi chân trần, giọng đầy trách nhiệm, đầy thương yêu nhận được "mưa tim" của cộng đồng mạng.

Ông Lê Tấn Thọ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Ô Loan nhận xét: "Anh Phạm Văn Long, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Mỹ Phú 1 là người có uy tín, sâu sát cơ sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cơn bão số 13 và lũ lụt đặc biệt nặng vừa qua, anh Long đã tập hợp thanh niên ở thôn đã giúp các hộ dân bị ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn, triển khai công tác khắc phục sau lũ chủ động, được bà con nhân dân khen ngợi".