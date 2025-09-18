'Tổng quản điểm 10' của những chủ trọ nghĩa tình ở TP.HCM

Nhiều người thường nghĩ mối quan hệ giữa chủ trọ và người thuê chỉ gói gọn trong hợp đồng và tiền thuê phòng.

Thực tế ở TP.HCM, vẫn có nhiều khu trọ giữ được sự gắn kết gần gũi nhờ những quản lý có tâm.



Người quản lý đam mê với nghề

11 giờ, bà Nguyễn Thị Hà Phương (63 tuổi) vẫn miệt mài công việc quản lý tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Bà còn đảm nhận quản lý nhà trọ cách đó không xa, thay chủ trọ giải quyết mọi vấn đề. Dù đã nghỉ hưu cách đây 8 năm nhưng chưa bao giờ bà có ý định dừng lại, xem công việc là niềm đam mê.

Bà Hà Phương vẫn miệt mài công việc dù đã nghỉ hưu ẢNH: DƯƠNG LAN

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Hà Phương cho biết khu nhà trọ có tổng 90 phòng, mỗi phòng có 1 - 2 người ở với giá từ 2 - 2,5 triệu đồng. Người thuê chủ yếu là công nhân, lao động tự do. Bà Phương nắm thông tin, hoàn cảnh của người đi thuê và luôn lập danh sách, gửi hồ sơ để mọi người trong xóm được nhận quà mỗi khi chính quyền hoặc tổ chức đến thăm, trao quà.

"Tết trung thu, học sinh ở trường mầm non có quà, tôi cũng chuẩn bị để trẻ con trong xóm được nhận. Nói chung, các em ở trường có hoạt động gì, tôi cũng mua sắm thêm để con của người đi thuê cũng được tận hưởng niềm vui. Dịp tết, cả xóm quây quần nấu ăn, không khí thân thương gia đình", bà Phương chia sẻ.

Khu trọ mà bà Phương quản lý khá mới, gọn gàng ẢNH: DƯƠNG LAN

Thấy chỗ để xe của mọi người chật chội, bà kiến nghị với chủ trọ tăng diện tích, xây thêm chỗ để xe. Nhà trọ có quy định nam để xe ở tầng trên còn nữ để ở tầng dưới để việc dắt xe thuận tiện hơn. Nhà trọ có người trực 24/24, ra vào bằng vân tay, an ninh đảm bảo.

"Người thuê phải có giấy tờ đầy đủ để chúng tôi tiến hành đăng ký tạm trú, tạm vắng. Chúng tôi khuyến khích mọi người về sớm trước 23 giờ, mỗi khi về muộn cần phải báo sớm với người trực. Mỗi khi khu phố, chính quyền có thông báo, tôi gửi lên nhóm chung để mọi người nắm tình hình trong thời gian sớm nhất, người lạ hạn chế ở lại qua đêm", bà Phương cho hay.

Những quy định tưởng chừng khắt khe nhưng thực tế được sự đồng tình của tất cả người thuê. Vì vậy, có những người gắn bó với khu nhà trọ của bà Phương hơn chục năm.

Bà sẵn sàng cho người thuê giảm hoặc chậm tiền nhà để hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhiều người có con học ở trường mầm non bà quản lý cũng được bà quan tâm, nhờ hiệu trưởng giảm học phí.

Bảng để thẻ xe của người thuê tại khu trọ ông Lam quản lý ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi đi dạy ở trường mầm non công lập từ năm 18 tuổi đến nay đã nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ thấy quá tải với công việc đang lựa chọn. Tôi thường xuyên đi du lịch ở các nước mỗi khi nghỉ phép hoặc có thời gian rảnh. Ngoài công việc, tôi còn ba mẹ chồng đã già, sức khỏe như ngọn đèn trước gió và vẫn có thể quán xuyến, cân đối được", người quản lý nói.

Kim chỉ nam đặc biệt

Ông Nguyễn Gia Lam, 64 tuổi, quản lý nhà trọ 10 năm, thường xuyên làm việc với bà Phương. Với ông, khách hàng luôn là thượng đế, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của họ. Ông cũng xem đó là kim chỉ nam để người thuê gắn bó, ở lâu dài.

Ông Lam luôn tôn trọng và cảm thông với người thuê ẢNH: DƯƠNG LAN

"Công việc có nhiều khó khăn vì nhiều người ở cùng một khu trọ, nhiều ngành nghề, đa tính cách. Tuy nhiên, tôi luôn giữ quan điểm khách hàng luôn luôn đúng, tất nhiên sẽ không đáp ứng những yêu cầu không phù hợp", ông Lam bày tỏ.

Anh Dương Quang Hậu, 27 tuổi, chia sẻ: "Tôi gắn bó khu nhà trọ do bà Phương quản lý mới vài năm nhưng chưa có ý định chuyển đến nơi khác. Ở đây an ninh rất đảm bảo, yên tĩnh, việc đi lại thuận tiện với công việc của mình. Mọi người đồng lòng với cách quản lý ở đây, thường xuyên giúp đỡ mọi người cũng như hạn chế mọi mâu thuẫn khi sống tập thể".

An ninh đảm bảo tại nhà trọ ông Lam quản lý, mọi người ra vào bằng vân tay ẢNH: DƯƠNG LAN

Khu nhà trọ do bà Phương, ông Lam quản lý được công đoàn phường Tân Sơn Nhất thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động nghĩa tình cho người thuê.

Nhờ đó, khu trọ trở thành điểm sáng trong phong trào chăm lo đời sống công nhân, được nhiều người lao động tin tưởng và gắn bó lâu dài.