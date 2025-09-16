Những chủ trọ nổi tiếng tiếp tục hoạt động 'nghĩa tình cũ' tại phường mới ở TP.HCM

Nhiều chủ trọ nổi tiếng từng biết đến vì miễn giảm tiền thuê, tặng quà cho công nhân tiếp tục tham gia những hoạt động hỗ trợ ở phường mới ở TP.HCM. Mọi người tiếp tục tham gia các hoạt động nghĩa tình vốn gắn bó lâu năm, hỗ trợ người thuê trọ như trước.



Giữ nguyên nghĩa tình cũ

Nhiều năm qua, khu trọ của bà Nguyễn Thị Huệ (65 tuổi, 155/23 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP.HCM) trở thành đại gia đình của rất nhiều công nhân, người lao động xa quê. Quanh khu này, mọi người vẫn hay gọi bà với cái tên thân thương là cô Chín.

Phường Tân Tạo được thành lập sau khi sáp nhập phường Tân Tạo A, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ). Hiện bà Huệ vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động trên địa bàn với mục đích để những người đi thuê được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên.

Bà Huệ tiếp tục các hoạt động nghĩa tình sau sáp nhập ẢNH: DƯƠNG LAN

"Khi còn phường Tân Tạo cũ, tôi tham gia câu lạc bộ nữ chủ trọ trên địa bàn quận Bình Tân và giờ sau sáp nhập tôi nhất định sẽ tham gia nếu phường mới triển khai, kêu gọi. Ngoài ra, tôi tiếp tục duy trì những hoạt động nghĩa tình như từ trước đến nay", bà Huệ cho hay.

Nữ chủ trọ cho hay, những hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Liên đoàn Lao động TP.HCM rất thiết thực vì công nhân, người thuê có những sự động viên tinh thần.

Dãy trọ có khu vui chơi, tập thể dục cho người thuê ẢNH: DƯƠNG LAN

"Ở đây, tôi không thu tiền cọc, tiền phòng có hạn đóng trước ngày 10 hằng tháng. Nhưng nếu ai khó khăn, tôi sẽ cho thiếu. Có nhiều gia đình đến kỳ đóng tiền học cho con, tôi cũng bảo ưu tiên lo cho các cháu học hành trước, phần tôi thì khi nào thong thả rồi gửi sau", bà Huệ nói.

Ngoài ra, bà cũng trích tiền túi mua tặng đèn học, sách vở, dụng cụ học tập cho các em nhỏ trong khu trọ. Những chủ trọ như bà Huệ được xem là cầu nối gắn kết cộng đồng, hỗ trợ địa phương chăm lo cho người lao động xa quê.

"Dù địa bàn phường có thể thay đổi nhưng bà con thuê trọ vẫn như cũ nên không có lý do gì để tôi không tiếp tục những hoạt động hỗ trợ mọi người", nữ chủ trọ bày tỏ.

Bà Nương vừa tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em ẢNH: DƯƠNG LAN

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Nương (40 tuổi), quản lý khu trọ số 12, đường 20, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) kêu gọi, tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em trong xóm.

Khu trọ có không gian vui chơi dành cho trẻ em và một trong những nguyên tắc đặc biệt của khu trọ này là: tất cả gia đình có con nhỏ đều phải cho con đi học. Nếu không, gia đình đó phải trả phòng, đến nơi khác thuê. Chủ trọ đưa ra quy định này vì muốn trẻ em được học hành đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, khu trọ cũng nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, tuân thủ vấn đề PCCC.

Trước đây, các hoạt động nghĩa tình do phường phát động luôn có sự tham gia tích cực của bà Nương. Dù hiện phường mới chưa triển khai chương trình cụ thể, bà Nương vẫn đều đặn giúp đỡ bà con, hỗ trợ người thuê trọ trong khả năng của mình.

"Phường mới chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì các phong trào nghĩa tình. Trong lúc chờ, tôi vẫn hỗ trợ bà con như thường, ai khó khăn sẵn sàng giúp đỡ", bà Nương chia sẻ.

Chủ trọ tiếp tục đãi cơm tất niên

Vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm (59 tuổi, ở phường An Phú Đông, quận 12 cũ), nổi tiếng với 18 năm tổ chức tất niên cho khoảng 400 công nhân lao động ở khu trọ của mình. Ông Tâm quê ở tỉnh Bình Định cũ, từng làm đủ nghề từ thợ điện, cơ khí… thấu hiểu nỗi vất vả của lao động nghèo.

Tiệc tất niên đãi người thuê của ông Tâm năm 2023 ẢNH: PHAN DIỆP

Khi xây được dãy phòng trọ với 165 phòng với 400 người thuê, dù còn nợ ngân hàng nhưng ông vẫn chịu chi, đầu tư hệ thống mái tôn che nắng mưa, thêm mảng xanh trong khuôn viên.

Mới đây, ông lắp thêm hệ thống an ninh giám sát nhận diện bằng khuôn mặt để người thuê an tâm hơn và dự định sẽ lắp thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời. Dù có năm chi cả trăm triệu đồng, nuôi gà mở tiệc đãi người thuê nhưng ông Tâm vẫn khiêm tốn cho rằng "đó là trách nhiệm phải lo".

Theo ông, người thuê trọ cần nhất là một môi trường sống tốt, phòng trọ sạch sẽ, giá phải chăng. Thấy nhiều gia đình gồm các thế hệ cùng sinh sống trong căn trọ hẹp, ông tinh ý thiết kế phòng với tầng trệt và gác lửng để tạo không gian riêng tư cho các thành viên. Giá mỗi phòng dao động từ 1,3 -1,8 triệu đồng/tháng, nhiều năm qua không tăng giá.

Khu trọ của ông Tâm ẢNH: NGỌC DUY

"Chỗ của tôi ít khi có phòng trống, người này đi thì có người khác vào thuê. Tôi chỉ lấy 1 tháng tiền cọc, nếu người thuê không ở hết tháng tôi cũng trả lại cọc, chỉ tính tiền theo ngày thôi", ông Tâm nói.

Hiện khu vực nhà trọ của ông được sáp nhập và đổi tên thành phường An Phú Đông. Từ những ngày cuối tháng 8, ông Tâm đã nghĩ về bữa tiệc tất niên lần thứ 19 vào cuối năm nay.

"Hai năm trước tôi đãi bà con chủ yếu là món gà cùng với các món phụ như nem chua, chả lụa, bánh hỏi, lẩu… nên năm nay tính đổi sang món thịt heo rừng làm chủ đạo", ông Tâm nói.

"Một năm làm việc vất vả và cũng gặp nhiều khó khăn do giá cả leo thang, công việc cắt giảm rồi nên cuối năm tôi muốn tạo niềm vui cho mọi người, để họ phấn đấu cho năm mới tốt đẹp hơn", ông Tâm cho hay.