Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh
Chủ trọ nghĩa tình ở TP.HCM

Những chủ trọ nổi tiếng tiếp tục hoạt động 'nghĩa tình cũ' tại phường mới ở TP.HCM

Dương Lan - Phan Diệp
16/09/2025 08:17 GMT+7

Sau đợt sáp nhập địa bàn, nhiều phường mới ở TP.HCM được hình thành nhưng những dãy trọ vốn quen thuộc với người lao động, 'nghĩa tình cũ' vẫn được giữ nguyên.

Nhiều chủ trọ nổi tiếng từng biết đến vì miễn giảm tiền thuê, tặng quà cho công nhân tiếp tục tham gia những hoạt động hỗ trợ ở phường mới ở TP.HCM. Mọi người tiếp tục tham gia các hoạt động nghĩa tình vốn gắn bó lâu năm, hỗ trợ người thuê trọ như trước.

Giữ nguyên nghĩa tình cũ

Nhiều năm qua, khu trọ của bà Nguyễn Thị Huệ (65 tuổi, 155/23 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP.HCM) trở thành đại gia đình của rất nhiều công nhân, người lao động xa quê. Quanh khu này, mọi người vẫn hay gọi bà với cái tên thân thương là cô Chín.

Phường Tân Tạo được thành lập sau khi sáp nhập phường Tân Tạo A, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh cũ). Hiện bà Huệ vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động trên địa bàn với mục đích để những người đi thuê được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên.

Những chủ trọ nổi tiếng ở TP.HCM tiếp tục hoạt động 'nghĩa tình cũ' ở phường mới - Ảnh 1.

Bà Huệ tiếp tục các hoạt động nghĩa tình sau sáp nhập

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Khi còn phường Tân Tạo cũ, tôi tham gia câu lạc bộ nữ chủ trọ trên địa bàn quận Bình Tân và giờ sau sáp nhập tôi nhất định sẽ tham gia nếu phường mới triển khai, kêu gọi. Ngoài ra, tôi tiếp tục duy trì những hoạt động nghĩa tình như từ trước đến nay", bà Huệ cho hay.

Nữ chủ trọ cho hay, những hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Liên đoàn Lao động TP.HCM rất thiết thực vì công nhân, người thuê có những sự động viên tinh thần.

Những chủ trọ nổi tiếng ở TP.HCM tiếp tục hoạt động 'nghĩa tình cũ' ở phường mới - Ảnh 2.

Dãy trọ có khu vui chơi, tập thể dục cho người thuê

ẢNH: DƯƠNG LAN

"Ở đây, tôi không thu tiền cọc, tiền phòng có hạn đóng trước ngày 10 hằng tháng. Nhưng nếu ai khó khăn, tôi sẽ cho thiếu. Có nhiều gia đình đến kỳ đóng tiền học cho con, tôi cũng bảo ưu tiên lo cho các cháu học hành trước, phần tôi thì khi nào thong thả rồi gửi sau", bà Huệ nói.

Ngoài ra, bà cũng trích tiền túi mua tặng đèn học, sách vở, dụng cụ học tập cho các em nhỏ trong khu trọ. Những chủ trọ như bà Huệ được xem là cầu nối gắn kết cộng đồng, hỗ trợ địa phương chăm lo cho người lao động xa quê.

"Dù địa bàn phường có thể thay đổi nhưng bà con thuê trọ vẫn như cũ nên không có lý do gì để tôi không tiếp tục những hoạt động hỗ trợ mọi người", nữ chủ trọ bày tỏ.

Những chủ trọ nổi tiếng ở TP.HCM tiếp tục hoạt động 'nghĩa tình cũ' ở phường mới - Ảnh 3.

Bà Nương vừa tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em

ẢNH: DƯƠNG LAN

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Nương (40 tuổi), quản lý khu trọ số 12, đường 20, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) kêu gọi, tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em trong xóm.

Khu trọ có không gian vui chơi dành cho trẻ em và một trong những nguyên tắc đặc biệt của khu trọ này là: tất cả gia đình có con nhỏ đều phải cho con đi học. Nếu không, gia đình đó phải trả phòng, đến nơi khác thuê. Chủ trọ đưa ra quy định này vì muốn trẻ em được học hành đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, khu trọ cũng nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, tuân thủ vấn đề PCCC.

Trước đây, các hoạt động nghĩa tình do phường phát động luôn có sự tham gia tích cực của bà Nương. Dù hiện phường mới chưa triển khai chương trình cụ thể, bà Nương vẫn đều đặn giúp đỡ bà con, hỗ trợ người thuê trọ trong khả năng của mình.

"Phường mới chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì các phong trào nghĩa tình. Trong lúc chờ, tôi vẫn hỗ trợ bà con như thường, ai khó khăn sẵn sàng giúp đỡ", bà Nương chia sẻ.

Chủ trọ tiếp tục đãi cơm tất niên

Vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm (59 tuổi, ở phường An Phú Đông, quận 12 cũ), nổi tiếng với 18 năm tổ chức tất niên cho khoảng 400 công nhân lao động ở khu trọ của mình. Ông Tâm quê ở tỉnh Bình Định cũ, từng làm đủ nghề từ thợ điện, cơ khí… thấu hiểu nỗi vất vả của lao động nghèo.

Những chủ trọ nổi tiếng ở TP.HCM tiếp tục hoạt động 'nghĩa tình cũ' ở phường mới - Ảnh 4.

Tiệc tất niên đãi người thuê của ông Tâm năm 2023

ẢNH: PHAN DIỆP

Khi xây được dãy phòng trọ với 165 phòng với 400 người thuê, dù còn nợ ngân hàng nhưng ông vẫn chịu chi, đầu tư hệ thống mái tôn che nắng mưa, thêm mảng xanh trong khuôn viên. 

Mới đây, ông lắp thêm hệ thống an ninh giám sát nhận diện bằng khuôn mặt để người thuê an tâm hơn và dự định sẽ lắp thêm hệ thống điện năng lượng mặt trời. Dù có năm chi cả trăm triệu đồng, nuôi gà mở tiệc đãi người thuê nhưng ông Tâm vẫn khiêm tốn cho rằng "đó là trách nhiệm phải lo".

Theo ông, người thuê trọ cần nhất là một môi trường sống tốt, phòng trọ sạch sẽ, giá phải chăng. Thấy nhiều gia đình gồm các thế hệ cùng sinh sống trong căn trọ hẹp, ông tinh ý thiết kế phòng với tầng trệt và gác lửng để tạo không gian riêng tư cho các thành viên. Giá mỗi phòng dao động từ 1,3 -1,8 triệu đồng/tháng, nhiều năm qua không tăng giá.

Những chủ trọ nổi tiếng ở TP.HCM tiếp tục hoạt động 'nghĩa tình cũ' ở phường mới - Ảnh 5.

Khu trọ của ông Tâm

ẢNH: NGỌC DUY

"Chỗ của tôi ít khi có phòng trống, người này đi thì có người khác vào thuê. Tôi chỉ lấy 1 tháng tiền cọc, nếu người thuê không ở hết tháng tôi cũng trả lại cọc, chỉ tính tiền theo ngày thôi", ông Tâm nói.

Hiện khu vực nhà trọ của ông được sáp nhập và đổi tên thành phường An Phú Đông. Từ những ngày cuối tháng 8, ông Tâm đã nghĩ về bữa tiệc tất niên lần thứ 19 vào cuối năm nay.

"Hai năm trước tôi đãi bà con chủ yếu là món gà cùng với các món phụ như nem chua, chả lụa, bánh hỏi, lẩu… nên năm nay tính đổi sang món thịt heo rừng làm chủ đạo", ông Tâm nói. 

"Một năm làm việc vất vả và cũng gặp nhiều khó khăn do giá cả leo thang, công việc cắt giảm rồi nên cuối năm tôi muốn tạo niềm vui cho mọi người, để họ phấn đấu cho năm mới tốt đẹp hơn", ông Tâm cho hay.

Tin liên quan

Chủ trọ thân tình, biến sân nhà thành 'phòng khách' sinh hoạt chung cho cả xóm

Chủ trọ thân tình, biến sân nhà thành 'phòng khách' sinh hoạt chung cho cả xóm

Không chỉ đơn thuần cho thuê phòng, một chủ trọ ở TP.HCM còn dành cả khoảng sân rộng làm nơi sinh hoạt chung. Giữa nhịp sống tất bật, 'phòng khách' ấm áp này trở thành điểm hẹn gắn kết tình thân, giúp những người xa quê tìm thấy hơi ấm gia đình.

'Mái ấm rẻ nhất TP.HCM', chủ trọ tiết lộ lý do gần 10 năm không tăng giá

Khám phá thêm chủ đề

chủ trọ chủ trọ nổi tiếng ở TP.HCM phường mới ở TP.HCM chủ trọ nghĩa tình ở TP.HCM phường Tân Tạo Nghĩa tình thuê trọ Phòng trọ xa quê TP.HCM nghĩa tình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận