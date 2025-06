Chủ trọ thu tiền điện, nước cao hơn giá nhà nước, có vi phạm pháp luật?

Tôi là nhân viên văn phòng, từ quê vào TP.HCM làm việc, thuê trọ tại Q.8. Trong 5 năm sống tại đây, tôi đang phải trả tiền điện mức giá dao động từ 3.800 - 5.000 đồng mỗi kWh, tiền nước từ 20 - 25.000 đồng/m3. Tôi muốn hỏi, chủ trọ thu tiền điện, nước cao hơn giá Nhà nước quy định thì có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt như thế nào?

Bạn đọc Mạnh Hùng

Luật sư tư vấn

Luật sư Trần Văn Thành, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, chủ trọ không được thu tiền điện, nước theo giá cao hơn giá Nhà nước ấn định.

Theo luật sư Thành, căn cứ theo Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công thương, giá điện và nước sinh hoạt được quy định rõ ràng cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân thuê nhà và các cơ sở lưu trú.

Nhiều người thuê trọ đang phải trả tiền điện từ 3.800 - 5.000 đồng mỗi kWh, tiền nước từ 20 - 25.000 đồng/m3 ẢNH: XUÂN PHƯƠNG

Còn Thông tư 44/2021/TT-BTC quy định giá nước sạch do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phải đảm bảo phù hợp với khung giá nước sạch quy định tại điều 3 Thông tư này.

Chủ nhà trọ có trách nhiệm áp dụng mức giá điện, nước theo đúng quy định pháp luật về giá điện, giá nước. Không được thu tiền điện, nước theo giá cao hơn giá nhà nước ấn định.

Luật sư Thành cho rằng, pháp luật đã quy định về giá điện, giá nước. Cho nên trường hợp thu cao hơn mức quy định đương nhiên là hành vi vi phạm pháp luật.

Chế tài xử phạt

Đối với điện

Căn cứ khoản 6, điểm b khoản 11 điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP), trường hợp chủ nhà trọ tính tiền điện cao hơn giá Nhà nước quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Đối với nước

Điều 10 Nghị định 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá. Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Hành vi bán không đúng mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể

Hành vi bán cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành

Hành vi bán thấp hơn mức tối thiểu của khung giá do Nhà nước ban hành

Hành vi bán cao hơn giá tối đa do Nhà nước ban hành

Hành vi bán thấp hơn giá tối thiểu do Nhà nước ban hành.

Bên cạnh đó, theo luật sư Thành, chủ nhà trọ còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định vào ngân sách nhà nước.