Đời sống Người sống quanh ta

Quên trả tiền bữa sáng, đoàn cứu trợ bất ngờ được chủ quán ở Quảng Trị... mời luôn

Thanh Lộc
Thanh Lộc
05/12/2025 10:06 GMT+7

Đoàn cứu trợ từ Thái Nguyên quên trả tiền bữa sáng khi vội vào cao tốc, sau đó tìm chủ quán để gửi tiền lại nhưng chủ quán ở Đồng Hới (Quảng Trị) từ chối nhận, xem như lời cảm ơn dành cho những người đi giúp dân vùng lũ.

Cộng đồng mạng Quảng Trị đang lan truyền câu chuyện về một đoàn cứu trợ từ Thái Nguyên tìm chủ một quán ăn sáng gần lối ra cao tốc Bùng - Vạn Ninh để gửi lại tiền bữa ăn mà họ vô tình chưa thanh toán do vội lên cao tốc.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Huyền, đại diện đoàn, nhóm 5 người đã dùng bữa tại một quán ăn ở khu vực Nghĩa Ninh (P.Đồng Hới, Quảng Trị). Khi xe chạy thẳng vào cao tốc, họ mới phát hiện... chưa trả tiền. 

Chị Huyền nhờ các hội nhóm địa phương hỗ trợ tìm chủ quán: “Mong bà con ai biết giúp em số điện thoại chủ quán để em chuyển khoản lại. Đoàn đi vội nên sơ ý”.

Đoàn cứu trợ quên thanh toán bữa sáng, chủ quán 'phản hồi' bằng nghĩa cử ấm lòng- Ảnh 1.

Thời điểm đoàn 5 người của chị Huyền vào ăn sáng tại quán Khánh Bu

ẢNH: THANH LỘC

Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi từ hôm qua 4.12. Người dân địa phương xác định quán mà đoàn từng ghé là quán Khánh Bu, gần ngã ba đường Hồ Chí Minh giao đường Điện Biên Phủ.

Chủ quán, anh Đào Hữu Khánh, cho biết chỉ khi nhận được cuộc gọi từ nhóm cứu trợ thì anh mới biết họ quên thanh toán. Sau khi kiểm tra và xác nhận đúng sự việc, anh Khánh liền từ chối nhận tiền, chỉ nhẹ nhàng nói "xem như mời đoàn một bữa sáng”.

Anh Khánh chia sẻ thêm: Các bạn đã vượt đường xa từ Thái Nguyên vào tận Phú Yên cũ hỗ trợ bà con vùng lũ, mình mời các bạn ấy bữa ăn xem như góp chút lòng với công việc thiện nguyện của họ”

Anh cũng cho biết, thời gian gần đây, nhiều đoàn cứu trợ từ Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa… đi ngang và ghé quán. Hễ đoàn nào đi làm thiện nguyện, anh đều chủ động mời dùng bữa miễn phí.

Về phía đoàn cứu trợ, chị Huyền cho biết nhóm đại diện bà con 2 xã Nga My và Hà Châu (Thái Nguyên) vào Phú Yên cũ trao quà, hỗ trợ người dân vùng lũ từ ngày 1.12. Sau khi hoàn thành chuyến trao tặng quà, đoàn trên đường trở về thì ghé quán Khánh Bu ăn sáng.

