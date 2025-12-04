'Tiền lạ' bất ngờ vào tài khoản, người đàn ông Quảng Trị xử lý... cực gọn

Ngày 4.12, Công an xã Vĩnh Hoàng cho biết đã trao lại số tiền lớn do 1 người dân chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, chiều 3.12, Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Đức Thi (51 tuổi, ở thôn Đơn Duệ) sau khi ông phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận 155 triệu đồng từ một nguồn gửi không quen biết.

Ông Thi đến trình báo và thực hiện việc bàn giao tiền cho lực lượng Công an xã Vĩnh Hoàng ẢNH: THANH LỘC

Ông Thi cho biết, khoảng 20 phút trước khi trình báo, tài khoản ngân hàng của ông bất ngờ hiển thị giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng khác mang tên Trần Duy T.. Nhận định có khả năng ai đó chuyển nhầm, ông đã liên hệ ngay với lực lượng công an để được hỗ trợ.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng công an xã Vĩnh Hoàng, đã hướng dẫn ông Thi hoàn tất thủ tục cần thiết và bàn giao lại toàn bộ số tiền.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, ông Thi chính thức giao nộp khoản tiền tại trụ sở công an xã. Lực lượng Công an xã Vĩnh Hoàng nhanh chóng triển khai xác minh và xác định được người chuyển nhầm là ông Trần Duy T. (39 tuổi, ở P.Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Sáng 4.12, ông T. có mặt tại công an xã để trình bày vụ việc và nhận lại số tiền. Ông chia sẻ rằng đã rất hoang mang vì không rõ hướng xử lý, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an cũng như sự ngay thẳng, minh bạch của người giao nộp.

Hành động của ông Nguyễn Đức Thi không chỉ giúp người mất tiền sớm nhận lại tài sản mà còn lan tỏa tinh thần tử tế trong cộng đồng, góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.