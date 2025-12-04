Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Tiền lạ' bất ngờ vào tài khoản, người đàn ông Quảng Trị xử lý... cực gọn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/12/2025 18:55 GMT+7

Một người dân ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị (thuộc H.Vĩnh Linh trước đây) đã chủ động thông báo và bàn giao cho cơ quan công an số tiền 155 triệu đồng bất ngờ được chuyển vào tài khoản cá nhân.

Ngày 4.12, Công an xã Vĩnh Hoàng cho biết đã trao lại số tiền lớn do 1 người dân chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, chiều 3.12, Công an xã Vĩnh Hoàng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Đức Thi (51 tuổi, ở thôn Đơn Duệ) sau khi ông phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận 155 triệu đồng từ một nguồn gửi không quen biết. 

Tiền lạ bất ngờ “rơi” vào tài khoản, người đàn ông Quảng Trị xử lý...cực gọn - Ảnh 1.

Ông Thi đến trình báo và thực hiện việc bàn giao tiền cho lực lượng Công an xã Vĩnh Hoàng

ẢNH: THANH LỘC

Ông Thi cho biết, khoảng 20 phút trước khi trình báo, tài khoản ngân hàng của ông bất ngờ hiển thị giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng khác mang tên Trần Duy T.. Nhận định có khả năng ai đó chuyển nhầm, ông đã liên hệ ngay với lực lượng công an để được hỗ trợ. 

Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng công an xã Vĩnh Hoàng, đã hướng dẫn ông Thi hoàn tất thủ tục cần thiết và bàn giao lại toàn bộ số tiền.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, ông Thi chính thức giao nộp khoản tiền tại trụ sở công an xã. Lực lượng Công an xã Vĩnh Hoàng nhanh chóng triển khai xác minh và xác định được người chuyển nhầm là ông Trần Duy T. (39 tuổi, ở P.Nam Đông Hà, Quảng Trị). 

Sáng 4.12, ông T. có mặt tại công an xã để trình bày vụ việc và nhận lại số tiền. Ông chia sẻ rằng đã rất hoang mang vì không rõ hướng xử lý, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an cũng như sự ngay thẳng, minh bạch của người giao nộp.

Hành động của ông Nguyễn Đức Thi không chỉ giúp người mất tiền sớm nhận lại tài sản mà còn lan tỏa tinh thần tử tế trong cộng đồng, góp phần củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Tin liên quan

Quán trà sữa 'từ chối' doanh thu, đề nghị khách chuyển khoản cho vùng lũ miền Trung

Quán trà sữa 'từ chối' doanh thu, đề nghị khách chuyển khoản cho vùng lũ miền Trung

Quán trà sữa ở TP.HCM đặt mã chuyển khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk. Quán khuyến khích khách gửi tiền cứu trợ vùng lũ miền Trung thay vì trả tiền mua nước.

Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng cho người quen nhưng đòi hoài không trả

Cảnh báo lừa đảo: Đáng ngờ với việc chuyển khoản 6.000 đồng 'phí hồ sơ cấp nước'

Khám phá thêm chủ đề

tài khoản Quảng Trị công an xã Vĩnh Hoàng Chuyển khoản chuyển khoản nhầm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận