Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng cho người quen nhưng đòi hoài không trả

Ngày 21.11, chị N.T.T.T (trú khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, Quảng Trị) cho biết chị đang làm việc với cơ quan công an để xử lý vụ chuyển khoản nhầm gần 500 triệu đồng nhưng người nhận không hoàn trả.

Theo trình bày của chị T., trưa 10.11, trong lúc thực hiện giao dịch cá nhân qua điện thoại, mạng bị lỗi khiến chị chuyển khoản nhầm 499.999.999 đồng vào một tài khoản, kiểm tra sao kê sau đó chị xác định số tiền đã vào tài khoản của ông L., cư trú tại P.Quảng Trị.

Ngay sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, chị T. gọi điện, nhắn tin và nhiều lần đến gặp trực tiếp ông L. để đề nghị hoàn trả. Tuy nhiên, theo chị, ông L. không những không phối hợp mà còn chặn mọi liên hệ. "Ông L. là bạn hàng quen của gia đình, tôi có lưu sẵn tài khoản để chuyển tiền mua hoa. Chỉ vì sơ suất nên mới xảy ra chuyện", chị T. nói.

Cũng theo chị T., vợ chồng chị đã nhiều lần bỏ công việc, đi cả trăm cây số đến nhà ông L. mang theo đầy đủ sao kê ngân hàng để chứng minh việc chuyển nhầm. Tuy nhiên, ông L. vẫn từ chối trả lại tiền.

Không còn cách nào khác, chị T. gửi đơn cầu cứu đến Công an P.Quảng Trị. "Đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi. Suốt nhiều ngày qua, vợ chồng tôi ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng", chị T. chia sẻ.

Công an P.Quảng Trị xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác và đang điều tra dấu hiệu chiếm giữ tài sản trái phép.

Ngày 19.11, tại nhà ông L., dưới sự chứng kiến của đại diện khu phố, Công an P.Quảng Trị phối hợp Viện KSND khu vực đến đây để xác minh làm rõ vụ chuyển khoản nhầm.