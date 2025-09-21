Một phụ nữ ở Cà Mau trả lại 190 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản

Ngày 21.9, tin từ Công an xã Khánh Lâm (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ hoàn trả 190 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản một người dân trên địa bàn xã.

Trước đó, chị Võ Thị Thi (41 tuổi, ở ấp 4, xã Khánh Lâm) phát hiện số tiền lớn được chuyển nhầm vào tài khoản của mình liền đến Công an xã Khánh Lâm trình báo và tìm người trả lại. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương phối hợp Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cùng lực lượng công an tại nơi người chuyển nhầm sinh sống để xác minh.



Chị Võ Thị Thi đến Công an xã Khánh Lâm trình báo việc số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản của mình và nhờ tìm người trả lại ẢNH: CACC

Kết quả cho thấy, chủ tài khoản chuyển nhầm là chị D.T.M.C (44 tuổi, ở xã Thanh Phước, H.Gò Dầu, Tây Ninh cũ). Sau khi các thủ tục được làm rõ, chị Thi đã chuyển trả toàn bộ số tiền 190 triệu đồng cho chủ sở hữu.

Theo Công an xã Khánh Lâm, việc làm của chị Thi giúp chị C. tránh mất tiền, còn thể hiện tinh thần trung thực và trách nhiệm công dân. Đây cũng là minh chứng cho sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời và chính xác của lực lượng công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Công an xã Khánh Lâm đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của chị Thi, coi đây là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa giá trị trung thực và tạo thêm niềm tin trong cộng đồng.