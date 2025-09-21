Từ ngày 1.10 không có tiền trong tài khoản giao thông, qua trạm BOT có bị phạt?

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, toàn bộ phương tiện phải chuyển đổi tài khoản thu phí (ePass, VETC) sang tài khoản giao thông trước ngày 1.10.2025 để lưu thông qua trạm BOT. Tài khoản giao thông sẽ là tài khoản định danh chủ phương tiện, liên kết với các nguồn thanh toán không tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Từ ngày 1.10, phương tiện di chuyển qua trạm BOT bắt buộc phải có tài khoản giao thông ẢNH: VEC

Như vậy, khi phương tiện qua trạm BOT, hệ thống sẽ tự động trừ phí thông qua nguồn tiền liên kết với tài khoản giao thông.

Hiện nay, nhiều người vẫn thắc mắc rằng nếu chẳng may chưa kịp nạp tiền hoặc tài khoản liên kết không đủ số dư khi đi qua trạm BOT thì có bị xử phạt hay không. Trước đây, theo điểm c, khoản 4, điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP), hành vi điều khiển xe có gắn thẻ thu phí tự động mà tài khoản không đủ tiền để chi trả khi đi vào làn ETC sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng; phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 - 3 tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 1.1.2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) có hiệu lực, đã bãi bỏ quy định này. Cụ thể, tại khoản 4, điều 6, Nghị định 168, mức phạt 2 - 3 triệu đồng chỉ áp dụng với người điều khiển xe "không gắn thẻ đầu cuối để sử dụng dịch vụ thu phí tự động mà vẫn đi vào làn thu phí ETC". Điều đó có nghĩa, nếu xe đã dán thẻ thu phí tự động nhưng tài khoản không đủ tiền thì người điều khiển sẽ không bị xử phạt như trước đây.

Không có tiền trong tài khoản giao thông không bị phạt khi qua trạm BOT nhưng sẽ làm mất thời gian, gây ùn tắc giao thông ẢNH: TN

Đối chiếu sang cơ chế tài khoản giao thông, hiện tại cũng chưa có chế tài xử phạt đối với trường hợp không đủ tiền khi đi qua trạm BOT. Thay vào đó, theo khoản 2, điều 11 Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phương tiện "trong trường hợp tài khoản không đủ để chi trả" sẽ phải di chuyển vào làn thu phí hỗn hợp. Đây là phương án nhằm đảm bảo dòng xe không bị ùn tắc tại làn ETC, đồng thời tạo cơ hội cho chủ phương tiện nạp tiền bổ sung.

Như vậy, việc không đủ tiền trong tài khoản giao thông khi đi qua trạm BOT sẽ không bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, chủ phương tiện cũng cần chủ động kiểm tra, duy trì số dư trong nguồn tiền liên kết với tài khoản giao thông để việc lưu thông thuận lợi hơn, tránh phát sinh ùn tắc khi đi qua các trạm BOT.