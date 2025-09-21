Kết thúc hành trình kiên cường, nữ chiến sĩ công an để lại một trời thương nhớ

Sau 6 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, luôn truyền cảm hứng cho cộng đồng về tinh thần lạc quan, sự tích cực và nghị lực phi thường, nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu (ở Sơn La) vừa ra đi ở tuổi 33 trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân.

Nhiều năm qua, chị Thu truyền cảm hứng cho cộng đồng về tinh thần lạc quan chống chọi với bệnh ung thư ẢNH: THANH NIÊN

Chị Thu từng là nhân vật trong bài viết: Người mẹ ung thư từng chụp sẵn ảnh thờ quyết sống vì con và Điều kỳ diệu trên chuyến xe đi viện của người mẹ ung thư, được đăng tải trên Báo Thanh Niên cách đây không lâu.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh Đặng Trung Nghĩa (34 tuổi), chồng chị Thu đã đăng dòng viết đầy xúc động: "Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt!".

Trên mạng xã hội, nhiều người thân, bạn bè của chị Thu cũng chia sẻ những lời tiễn biệt với nữ chiến sĩ công an kiên cường cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị.

Tài khoản Tuấn Châu bày tỏ: "Vĩnh biệt em, người chiến sĩ công an nhân dân kiên cường. Em đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng rồi. Bây giờ thì không còn đau đớn nữa, yên nghỉ em nhé. Tiếc thương em!".

"Yên nghỉ nhé bạn, sẽ không còn đau đớn nữa. Bạn mãi ở trong tim mọi người. Nghị lực lắm cô gái!", một người bạn của chị Thu nhắn nhủ.

Tháng 9.2019, khi con trai mới 10 tháng tuổi, chị Thu bất ngờ phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn IV, đã di căn phổi. Khoảnh khắc nhận kết luận từ bác sĩ, chị đã sốc, không tin đó là sự thật. Căn bệnh ập tới bất ngờ khi cuộc sống đang tươi đẹp, hạnh phúc với nhiều hoài bão phía trước, chị đã bật khóc nức nở.

Ngay hôm sau, người mẹ quyết tâm sốc lại tinh thần khi nghĩ tới cậu con trai còn quá nhỏ, không thể nào mồ côi mẹ. Chị mong con lớn lên vẫn có chút ký ức về mình. Với chị, đây là một cuộc chiến mà mình phải chiến đấu bằng tất cả sức mạnh, vì con.

Chị Thu chiến đấu với bệnh ung thư từ năm 2019 ẢNH: THANH NIÊN

Suốt 6 năm qua, nữ chiến sĩ công an kiên cường đã chiến đấu từng ngày để giành lại sự sống. Từng chia sẻ với phóng viên, chị Thu hạnh phúc khi mình không đơn độc trên hành trình này bởi có sự đồng hành đặc biệt của chồng con, của cha mẹ, người thân 2 bên gia đình, cũng như những người bạn, nhà hảo tâm. Điều đó đã tiếp thêm cho chị sức mạnh.

"Mẹ yêu con rất nhiều, yêu con bằng tất cả những gì mẹ có! Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn với đầy đủ tình yêu thương từ mẹ như bao đứa trẻ khác. Mong con sẽ không trách mẹ, mong con sẽ luôn mạnh mẽ trong cuộc sống như cái cách mẹ đã mạnh mẽ chiến đấu để được ở bên con. Mong con sẽ trở thành một chàng trai biết yêu thương, biết thấu hiểu, biết sẻ chia, thành đạt, hạnh phúc và sống một cuộc đời bình an", người mẹ từng nhắn nhủ với con trai của mình trên Báo Thanh Niên.