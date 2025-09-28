Một thanh niên ở Đồng Tháp hoàn trả 2,3 tỉ đồng cho người chuyển nhầm

Chiều 28.9, tin từ Công an xã Tân Khánh Trung (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ và hướng dẫn anh Lê Ngọc Khải (ở địa phương này) hoàn trả toàn bộ số tiền 2,3 tỉ đồng cho anh B.V.N (ở xã Vũ Tiến, Hưng Yên) chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh Khải.

Đại diện Công an xã Tân Khánh Trung và anh Lê Ngọc Khải (áo trắng) hỗ trợ anh B.V.B nhận lại 2,3 tỉ đồng chuyển nhầm

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, ngày 20.9, do sơ ý nên anh B. chuyển nhầm số tiền 2,3 tỉ đồng vào tài khoản của anh Khải. Sau khi biết mình chuyển nhầm, anh B. đã liên hệ ngân hàng và công an nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Khánh Trung nhanh chóng xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm là anh Lê Ngọc Khải. Khi được công an liên hệ, anh Khải đã phối hợp và liên hệ với anh B. để chuyển khoản hoàn trả.

Trong niềm vui mừng, phấn khởi, anh B. cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của Công an xã Tân Khánh Trung và nghĩa cử cao đẹp của anh Khải, giúp anh nhận lại tiền thuận lợi nhất.

Công an xã Tân Khánh Trung ghi nhận, biểu dương, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng việc hoàn trả số tiền lớn cho người chuyển nhầm của anh Khải.