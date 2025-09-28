Một thanh niên ở Đồng Tháp hoàn trả 2,3 tỉ đồng cho người chuyển nhầm

Chiều 28.9, tin từ Công an xã Tân Khánh Trung (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã hỗ trợ và hướng dẫn anh Lê Ngọc Khải (ở địa phương này) hoàn trả toàn bộ số tiền 2,3 tỉ đồng cho anh B.V.N (ở xã Vũ Tiến, Hưng Yên) chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh Khải.
Theo thông tin ban đầu, ngày 20.9, do sơ ý nên anh B. chuyển nhầm số tiền 2,3 tỉ đồng vào tài khoản của anh Khải. Sau khi biết mình chuyển nhầm, anh B. đã liên hệ ngân hàng và công an nhờ hỗ trợ.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Khánh Trung nhanh chóng xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm là anh Lê Ngọc Khải. Khi được công an liên hệ, anh Khải đã phối hợp và liên hệ với anh B. để chuyển khoản hoàn trả.
Trong niềm vui mừng, phấn khởi, anh B. cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của Công an xã Tân Khánh Trung và nghĩa cử cao đẹp của anh Khải, giúp anh nhận lại tiền thuận lợi nhất.
Công an xã Tân Khánh Trung ghi nhận, biểu dương, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng việc hoàn trả số tiền lớn cho người chuyển nhầm của anh Khải.
Công an khuyến cáo: Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm thì lưu ý là không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.
Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp. Cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.
Bình luận (0)