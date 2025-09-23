Đồng Tháp: Khánh thành Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng

Ngày 23.9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành công trình mở rộng Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng, tọa lạc P.Cao Lãnh. Đây là một trong số những công trình nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự lễ khánh thành có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ và lãnh đạo một số cơ quan Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ tham dự khánh thành Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại P.Cao Lãnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Vào tháng 10.1929, ông Phạm Hữu Lầu - người con ưu tú của quê hương Hòa An - Cao Lãnh được kết nạp Đảng, trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương. Sự kiện này đã góp phần quan trọng để Hội Cách mạng thanh niên Hòa An được công nhận là Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh. Năm 1995, tỉnh Đồng Tháp xây dựng Bia lưu niệm tại Khu vườn Mù U, làng Hòa An, nơi chi bộ đầu tiên ra đời. Đến năm 2001, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử cách mạng.

Để tỏ lòng "uống nước nhớ nguồn" và giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đầu tư hơn 145 tỉ đồng mở rộng Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng lên diện tích hơn 5 ha.

Công trình gồm 3 hạng mục chính: Nhà lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng - nơi lưu giữ những hiện vật, hình ảnh quý giá về quá trình hình thành Chi bộ; Không gian tưởng niệm ông Phạm Hữu Lầu và bà Trần Thị Nhượng - người nữ Bí thư tỉnh đầu tiên Đồng Tháp đã có những cống hiến lớn lao cho phong trào cách mạng địa phương; Nhà truyền thống vùng đất Cao Lãnh - tái hiện lịch sử, văn hóa, phẩm chất con người Cao Lãnh qua các thời kỳ và biểu trưng hòa bình là điểm nhấn nghệ thuật, giao thoa giữa không gian tưởng niệm quá khứ và hướng đến tương lai, khẳng định khát vọng hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ cắt băng khánh thành công trình Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại buổi khánh thành, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết cùng với di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, hôm nay, P.Cao Lãnh có thêm một địa chỉ đỏ để cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu, học tập, bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí cách mạng và khát vọng xây dựng quê hương.

Bia lưu niệm Chi bộ đầu tiên trong Khu lưu niệm Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ẢNH: TRẦN NGỌC

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là P.Cao Lãnh tiếp tục quan tâm quản lý, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích; thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thiết thực để khu lưu niệm này thật sự là nơi hun đúc lý tưởng khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản cách mạng của cả nước.