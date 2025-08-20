Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

TP.HCM khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng 1.395 tỉ đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/08/2025 06:06 GMT+7

Chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9 và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020 - 2025), sáng 19.8 tại TP.HCM đã diễn ra lễ khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (ảnh), có tổng mức đầu tư 1.395 tỉ đồng.

Công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo đầu tư và xây dựng, nằm trên đường Lữ Gia (P.Phú Thọ), thuộc quần thể thể thao - văn hóa Phú Thọ, với diện tích 10.000 m2, gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5 m, tổng diện tích sàn gần 29.500 m². Khán phòng chính của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được thiết kế hiện đại gồm 2.000 chỗ ngồi, sân khấu trung tâm với trần cao 24 m, tích hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ khí sân khấu đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng, hạ, hồ nước, sân băng…

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Quá trình thi công là sự phối hợp giữa các ê kíp chuyên môn của những đối tác uy tín trong và ngoài nước trong hơn 2 năm qua: Tập đoàn Afmea Cirus Group (Vương quốc Bỉ) lập dự án và thiết kế cơ sở; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn và Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) là nhà thầu thi công chính. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn chạy thử, cân chỉnh đồng bộ các hệ thống cơ điện, âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật sân khấu, nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn vận hành tốt nhất, sẵn sàng đưa vào hoạt động cuối năm 2025. 

TP.HCM khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng 1.395 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tin liên quan

Nghệ thuật điêu khắc kể chuyện đất và người Gia Lai

Nghệ thuật điêu khắc kể chuyện đất và người Gia Lai

Chiều 19.8, tại P.Hội Phú (Gia Lai), Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ giới thiệu cụm tác phẩm điêu khắc 'Đất và người Gia Lai' tại khu đô thị Suối Hội Phú.

Bảo tàng Lịch sử TP.Huế tiếp nhận thêm hơn 1.400 tư liệu, hiện vật

Khám phá thêm chủ đề

Rạp xiếc lễ khánh thành rạp xiếc đầu tư xây dựng rạp xiếc văn hóa nghệ thuật TP.HCM biểu diễn đa năng Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận