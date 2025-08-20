TP.HCM khánh thành Rạp xiếc và biểu diễn đa năng 1.395 tỉ đồng

Công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo đầu tư và xây dựng, nằm trên đường Lữ Gia (P.Phú Thọ), thuộc quần thể thể thao - văn hóa Phú Thọ, với diện tích 10.000 m2, gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng chiều cao 57,5 m, tổng diện tích sàn gần 29.500 m². Khán phòng chính của Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được thiết kế hiện đại gồm 2.000 chỗ ngồi, sân khấu trung tâm với trần cao 24 m, tích hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ khí sân khấu đáp ứng các kỹ thuật trình diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát trên hệ sàn sân khấu nâng, hạ, hồ nước, sân băng…

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Quá trình thi công là sự phối hợp giữa các ê kíp chuyên môn của những đối tác uy tín trong và ngoài nước trong hơn 2 năm qua: Tập đoàn Afmea Cirus Group (Vương quốc Bỉ) lập dự án và thiết kế cơ sở; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn và Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) là nhà thầu thi công chính. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn chạy thử, cân chỉnh đồng bộ các hệ thống cơ điện, âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật sân khấu, nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn vận hành tốt nhất, sẵn sàng đưa vào hoạt động cuối năm 2025.