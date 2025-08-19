Bảo tàng Lịch sử TP.Huế tiếp nhận thêm hơn 1.400 tư liệu, hiện vật

Chiều 19.8, tại Bảo tàng Lịch sử TP.Huế (số 268 Điện Biên Phủ, P.Thuận Hóa, TP.Huế), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công P.Thuận Hóa phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử TP.Huế tổ chức lễ chuyển giao và tiếp nhận tài liệu, hiện vật.



Lãnh đạo 2 đơn vị thực hiện nghi thức chuyển giao các hiện vật ẢNH: BÌNH THIÊN

Cụ thể, sau khi rà soát, đối chiếu hồ sơ, cập nhật danh mục, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công P.Thuận Hóa đã chuyển giao 1.448 tư liệu, hiện vật về Bảo tàng Lịch sử TP.Huế.

Các tư liệu, hiện vật này được phân loại theo các nhóm chất liệu gồm: 143 hiện vật giấy, 103 hiện vật mộc, 54 hiện vật đá, 30 hiện vật nhựa, 10 hiện vật dệt, 5 hiện vật da, 737 hiện vật kim loại, 366 hiện vật sành sứ.

Các hiện vật này trước đây được lưu giữ tại Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao Q.Thuận Hóa (cũ), có những hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm từ thời Champa, thời nhà Nguyễn. Sau khi vận hành chính quyền 2 cấp, các hiện vật này chuyển giao lại cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công P.Thuận Hóa.

Sự kiện chuyển giao này nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một bảo tàng khảo cứu địa phương trong công tác sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa. Các tư liệu, hiện vật này sẽ được đặt đúng vị trí chuyên môn, phát huy giá trị một cách tập trung, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển TP.Huế trở thành trung tâm văn hóa, di sản đặc sắc của cả nước.

Trong số hơn 1.400 hiện vật, tư liệu này có những hiện vật có tuổi đời hàng trăm năm ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo đại diện lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP.Huế, những tư liệu, hiện vật này là minh chứng lịch sử sống động, là di sản văn hóa có giá trị về vùng đất, con người xứ Huế; được gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Với khối lượng và sự đa dạng về thể loại của các nhóm tư liệu, hiện vật, đây là nguồn bổ sung vô cùng cần thiết và quý giá góp phần làm phong phú thêm khối tư liệu, hiện vật vốn có của Bảo tàng Lịch sử TP.Huế để phục vụ cho việc công tác nghiên cứu và trưng bày trong tương lai.

Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Lịch sử TP.Huế sẽ tiếp tục bảo quản, hoàn thiện hồ sơ tư liệu, hiện vật theo đúng luật Di sản; đảm bảo tốt công tác lưu giữ, bảo quản, phát huy các giá trị tư liệu, hiện vật trong giai đoạn hiện nay.