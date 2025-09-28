Công an nhân dân vì Đảng, vì dân

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (2020 - 2025) là một nhiệm kỳ thành công, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân.

Trải dài suốt 5 năm là tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, rộng, phức tạp, có vấn đề vượt dự báo, chưa từng có tiền lệ. Trong nước, nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh đến đứt gãy chuỗi cung ứng, cạnh tranh thương mại quốc tế, chính sách thuế... đã ảnh hưởng không ít tới sự phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng, với ý chí mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta tập trung tăng tốc, bứt phá, tiếp tục tiến hành quyết liệt, dứt khoát công cuộc đổi mới mà điển hình là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân ẢNH: T.N

Kết quả, chúng ta đã hóa giải cơ bản những khó khăn, cản trở để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, trong đó có sự đóng góp quan trọng, đáng ghi nhận của lực lượng Công an nhân dân.



Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương được đánh giá là "ngọn cờ đầu" trong việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nâng lên một bước. An ninh, chủ quyền lãnh thổ, vị thế chính trị của đất nước được bảo vệ vững chắc, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, tạo bước ngoặt trong quản trị, quản lý an ninh, tạo được môi trường và không gian hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định cho người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Đảng bộ Công an đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" mà Nghị quyết số 12, ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị đề ra. Công tác chuyển đổi số, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng là những điểm sáng mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Những kết quả có được nêu trên không chỉ là minh chứng sinh động cho lòng trung thành tuyệt đối của Công an nhân dân với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, mà còn cung cấp thực tiễn, tạo nền móng, động lực, truyền cảm hứng thực hiện cho cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ẢNH: TTXVN

Bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt giữ cho "trong ấm ngoài êm", khẳng định vị thế Việt Nam trong nhóm nước hòa bình, an toàn nhất trên thế giới, thu hút bạn bè, đối tác quốc tế đến làm bạn, làm ăn với Việt Nam. Đồng thời, lực lượng Công an luôn nắm bắt kịp thời những xu hướng, vấn đề mới nổi lên trong quan hệ quốc tế, kinh nghiệm, công nghệ, tri thức tiên tiến của nhân loại giúp cho Đảng hoạch định những chính sách phù hợp trong mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an vừa hoàn thành tốt vai trò lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời lập nên kỳ tích xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mở ra chương mới trong quản trị an ninh, trật tự theo hướng hiện đại, cải cách tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tội phạm liên tục được kiềm chế, kéo giảm qua từng năm; các xã không ma tuý, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự trên đất nước ta ngày càng nhiều; an toàn giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy có nhiều đổi mới, vừa kiến tạo phát triển, vừa củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn, an ninh con người được tăng cường, bảo đảm.

Hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự cùng với hợp tác quốc tế về quốc phòng trở thành trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước; việc tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế; sự tin cậy chính trị từ kết quả hợp tác an ninh, trật tự tạo điều kiện mở rộng và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần "thêm bạn, bớt thù", củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, hiệu quả.

Các chiến sĩ Công an nhân dân luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân ẢNH: T.N

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; ở mọi lúc, mọi nơi với tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có công an" khẳng định hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt công an với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở "thế trận lòng dân" vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sau một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, nhiều kết quả có tính kỳ tích, bước ngoặt, tư duy đổi mới đột phá, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân "vượt qua chính mình" vì Đảng, vì dân, với bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, vững vàng khẳng định vai trò "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, sáng ngời phẩm chất người Công an cách mang.

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an nhân dân lần thứ VIII giai đoạn 2025 - 2030 là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực; các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống với hàng loạt vấn đề mang tính thời đại tác động trực tiếp, nhiều mặt đến xây dựng và phát triển đất nước, trong đó mặt khó khăn, thách thức tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động đang tìm mọi cách lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai các nghị quyết của Đảng trong thời gian gần đây để chống phá, xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thậm chí chúng đang tìm mọi cách phá hoại sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng ta gánh vác trên vai trọng trách lịch sử, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu cao nhất, mang tính nhất quán hiện nay là "hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân", để nhân dân thực sự sống trong Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Công an nhân dân phải là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện các mục tiêu này.

Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra trách nhiệm rất vinh quang đối với lực lượng Công an nhân dân. Bất luận trong hoàn cảnh nào, Công an nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, quán triệt quan điểm "dân là gốc", nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách, công tác an ninh, trật tự, luôn thấm nhuần và thực hiện phương châm "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Tiếp tục đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng trường học, khám chữa bệnh hỗ trợ nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Xác định mục tiêu cao nhất của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới để đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm các mặt công tác quyết tâm đạt được, đó là không chỉ duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, mà qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn phải góp phần quan trọng tạo ra, thúc đẩy, nắm bắt thời cơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng; bảo vệ an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển bền vững, chất lượng cao.

Lực lượng công an đã khẳng định vai trò "thanh bảo kiếm", "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ẢNH: T.N

Chủ động nắm, đánh giá chính xác tình hình, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số). Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, ngành ngoại giao và các ban, ngành, địa phương duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong mọi tình huống.

Tiếp tục kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng các xã/phường không tội phạm, không ma tuý, tạo nền tảng xây dựng các mô hình đơn vị hành chính xã hội chủ nghĩa. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, củng cố tinh thần "thượng tôn pháp luật", ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tăng cường bảo đảm an ninh con người, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự, chủ động tạo lập vành đai an ninh, giải quyết có hiệu quả các thách thức đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước. Gia tăng đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế; bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lợi hợp pháp của người dân đi đến đâu thì an ninh, trật tự phải được bảo vệ đến đó.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu, gương mẫu đi đầu; xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, nhất là tổ chức cơ sở Đảng có sức chiến đấu cao. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng tăng cường tiềm lực an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn hết, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin tưởng tuyệt đối ở lực lượng Công an nhân dân. Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân chắc chắn sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, tiếp tục tạo ra những kỳ tích, bước tiến mới trên các mặt công tác, thực hiện hiệu quả chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng vì dân".