Thủ tướng: Lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục ‘gương mẫu, đi đầu’

Sáng 27.12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới…, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, Hà Nội và các đại biểu trong Đảng ủy Công an T.Ư.

Các đại biểu tham dự hội nghị BCA

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2023, kết quả thực hiện các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành công an trong năm tới.

Hội nghị khẳng định, năm 2023, lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước với sự quyết tâm cao, đã giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm 2023, với kết quả các mặt công tác toàn diện hơn, nổi bật hơn, lực lượng công an nhân dân trưởng thành hơn.

Theo Thủ tướng, năm 2024 là năm "tăng tốc", do vậy lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị BCA

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân nắm chắc tình hình, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà không để bị động, bất ngờ. Tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân.

Bên cạnh đó, lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 của Chính phủ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân, góp phần chống tiêu cực, giảm phiền hà.

Công tác đảo bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng phải được đẩy mạnh. Đồng thời, công tác an sinh xã hội cũng phải tiếp tục phát huy, nhất là hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị BCA

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò đi trước, mở đường, tích cực chủ động trong đối ngoại, hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng để phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trước những chỉ đạo của Thủ tướng, thay mặt lực lượng công an nhân dân, đại tướng Tô Lâm hứa sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi những yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.