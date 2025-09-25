Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vẫn còn 2,8 triệu xe chưa kết nối tài khoản giao thông, Cục Đường bộ nói gì?

Mai Hà
Mai Hà
25/09/2025 14:29 GMT+7

Đến nay đã có khoảng hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông được kết nối tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối.

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa kết nối tài khoản ngân hàng và ví điện tử. 

Trong tháng 9, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch. Hiện có khoảng 900.000 tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Vẫn còn 2,8 triệu xe chưa kết nối tài khoản giao thông, Cục Đường bộ nói gì? - Ảnh 1.
Vẫn còn 2,8 triệu xe chưa kết nối tài khoản giao thông, Cục Đường bộ nói gì? - Ảnh 2.

Hướng dẫn chi tiết cách kết nối tài khoản giao thông và ví điện tử VETC

ẢNH: VETC

Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng...

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc kết nối tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Bố trí nhân sự thường trực tại trạm 24/24 giờ để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện kết nối.

Kinh nghiệm triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng trước đây, giai đoạn đầu cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như trong công tác dán thẻ, việc nạp tiền, sử dụng dịch vụ... Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực và ủng hộ của người dân đã triển khai thành công. 

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện tiếp tục phối hợp để thực hiện kết nối tài khoản giao thông và với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Vẫn còn 2,8 triệu xe chưa kết nối tài khoản giao thông, Cục Đường bộ nói gì? - Ảnh 3.
Vẫn còn 2,8 triệu xe chưa kết nối tài khoản giao thông, Cục Đường bộ nói gì? - Ảnh 4.

Hướng dẫn chi tiết cách kết nối tài khoản giao thông với tài khoản ngân hàng và Viettel Money

ẢNH: EPASS

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).

Nghị định 119 của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ yêu cầu, trước ngày 1.10, chủ xe ô tô phải hoàn thành chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc thẻ VISA.

Hiện tại, khoản 4 điều 6 Nghị định 168 quy định chỉ xử phạt người điều khiển phương tiện chưa gắn thẻ ETC nhưng vẫn đi vào làn thu phí tự động, mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa, nếu xe đã gắn thẻ nhưng tài khoản không đủ tiền thì tài xế không bị xử phạt hành chính như trước.

Song, theo khoản 2 điều 11 Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg, trong trường hợp tài khoản không đủ để chi trả, phương tiện phải di chuyển vào làn thu phí hỗn hợp để xử lý. Đây là giải pháp để tránh ùn tắc giao thông.

Hướng dẫn chi tiết chuyển tài khoản giao thông VETC và ePass

Cục Đường bộ cho biết, tiền còn lại trong tài khoản thu phí sẽ tiếp tục được ưu tiên sử dụng đến trước ngày 1.10. Sau 1.10, chủ xe phải chuyển sang sử dụng tài khoản giao thông mới được đi qua trạm thu phí.

Từ ngày 1.10 không có tiền trong tài khoản giao thông, qua trạm BOT có bị phạt?

tài khoản giao thông VETC EPASS
