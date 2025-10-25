Bất ngờ nhận hơn 650 triệu đồng trong tài khoản, tìm trả cho người chuyển nhầm

Ngày 25.10, thông tin từ Công an xã Lìa (Quảng Trị) cho biết đơn vị đã xác minh và hoàn trả số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân của một nam thanh niên trên địa bàn.

Hồ Minh Khanh (áo đen) trao trả lại hơn 650 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân ẢNH: CÔNG AN XÃ LÌA

Trước đó, vào ngày 21.10, Hồ Minh Khanh (19 tuổi, trú tại thôn A Quan, xã Lìa) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được hơn 650 triệu đồng. Qua kiểm tra, Khanh phát hiện có 879 lượt chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 10 giờ 51 phút đến 17 giờ 47 phút ngày 21.10, các lượt chuyển tiền có nội dung "THUONG NANG SUAT CN QUY 3 2025".

Khanh sau đó đã chủ động đến trụ sở Công an xã Lìa trình báo vụ việc và xác định số tiền vừa nhận được do Công ty TNHH CJ VINA AGRI chi nhánh TP.HCM chuyển nhầm.

Công an xã Lìa đã liên hệ phía đại diện công ty để xác minh và hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ hai bên trao trả lại đầy đủ số tiền.

Trước đó, vào ngày 23.10, Công an P.Bắc Gianh (Quảng Trị) cũng nhận được yêu cầu của ông Nguyễn Thừa Vũ (68 tuổi, trú tại P.Bắc Gianh) về việc hỗ trợ xác minh và liên hệ với chủ tài khoản đã chuyển nhầm 220 triệu đồng vào tài khoản của ông.

Ông Vũ trình báo cơ quan công an khi bất ngờ nhận được 220 triệu đồng trong tài khoản ẢNH: CÔNG AN P.BẮC GIANH

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Bắc Gianh phối hợp với ngân hàng rà soát, xác định người chuyển nhầm là chị L.T.H.P (33 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng liên hệ, hoàn tất các thủ tục để hỗ trợ hai bên hoàn trả đầy đủ số tiền.



