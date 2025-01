Tài khoản bất ngờ nhận 300 triệu đồng, người đàn ông báo công an

Ngày 17.1, ông Vũ Trọng Hữu (50 tuổi, ngụ thôn 20, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) gửi thư cảm ơn anh Nguyễn Quang Hiền (40 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Công an P.Mân Thái, do đã hỗ trợ ông thu hồi 300 triệu đồng chuyển nhầm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14.1, Công an P.Mân Thái tiếp nhận tin báo từ anh Nguyễn Quang Hiền về việc khoảng 13 giờ 24 cùng ngày, tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng.

Anh Hiền lúng túng vì trước đó không có thỏa thuận giao dịch tiền bạc với ai.

Ông Vũ Trọng Hữu (bên trái) cảm ơn anh Nguyễn Quang Hiền và cơ quan công an ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Vũ Trọng Hữu cho biết, sau khi chuyển nhầm, ông liên hệ với anh Hiền để xin lại tiền nhưng không được đồng ý trả vì anh Hiền sợ bị lừa đảo qua mạng. Anh Hiền đồng ý sẽ trình báo cơ quan công an và đề nghị ông Hữu liên hệ công an phường để nhận lại tiền. Ngay sau đó, anh Hiền lập tức đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Mân Thái nhanh chóng xác minh thông tin tài khoản người chuyển đến là ông Vũ Trọng Hữu nên liên hệ, phối hợp Công an xã Hòa Khánh xác minh lai lịch, thông tin của những người liên quan và chủ nhân của số tiền chuyển nhầm. Đồng thời, hướng dẫn ông Hữu thực hiện các thủ tục liên quan để nhận lại.

Trong ngày 15.1, ông Vũ Trọng Hữu làm việc với ngân hàng và cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoàn tất các thủ tục để được hoàn trả 300 triệu đồng. "Tôi rất cảm kích và biết ơn 2 đơn vị công an phường và xã, cùng anh Hiền giúp đỡ tôi nhanh chóng, trấn an giúp tôi yên tâm hơn", ông Hữu viết trong thư cảm ơn.

Trước đó, Công an P.Nam Dương (nay là P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cũng hỗ trợ 1 phụ nữ nhận lại 95 triệu đồng chuyển nhầm cho người khác hồi tháng 11.2024.