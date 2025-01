Người phụ nữ may mắn nhận lại gần 500 triệu đồng chuyển nhầm

Ngày 15.1, tin từ Công an xã Mỹ Thuận (H.Bình Tân, Vĩnh Long) cho biết đơn vị đã vận động người đàn ông tạm trú trên địa bàn xã này trả lại số tiền gần 500 triệu đồng do một phụ nữ ở tỉnh Nghệ An chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông.

Lực lượng công an và nhân viên ngân hàng hỗ trợ ông Th. làm thủ tục trả lại số tiền nhận nhầm Ảnh: Nam Long

Theo đó, ngày 10.1, chị Lê Thị Hải Vân (38 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) chuyển khoản nhầm số tiền gần 500 triệu đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản ngân hàng thụ hưởng mang tên Nguyễn Th. (64 tuổi, quê quán Đồng Nai, hiện tạm trú ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân, Vĩnh Long). Tài khoản của ông Th. mở tại ngân hàng có chi nhánh ở Đồng Nai.

Tiến hành xác minh, chiều 14.1, lực lượng Công an xã Mỹ Thuận mời ông Th. đến ngân hàng có chi nhánh ở TX.Bình Minh, Vĩnh Long để phối hợp, hướng dẫn ông hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển trả lại toàn bộ số tiền nêu trên cho chị Vân.

Qua làm việc, ông Th. cho biết, khoảng 7 năm trước đây, ông có mở tài khoản tại ngân hàng này nhưng hiện nay không còn sử dụng và về quê ở xã Mỹ Thuận, H.Bình Tân cho đến nay. Do không có giao dịch, không kiểm tra tài khoản, số tài khoản bị phong tỏa nên ông không biết số tiền trên của chị Vân đã chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Sau đó, có một nhân viên ngân hàng gọi điện thoại, yêu cầu ông chuyển trả, nhưng sợ mình bị lừa đảo nên không dám hợp tác, không nghe điện thoại nữa.

Tại buổi làm việc, sau khi được lực lượng công an giải thích, vận động, ông Th. đã tự nguyện đi cập nhật lại tài khoản của mình và các thông tin cần thiết, đề nghị mở phong tỏa tài khoản ngân hàng và ông đã làm thủ tục chuyển tiền lại cho chị Vân.

Được sự giúp đỡ của lực lượng công an, chị Vân đã nhận lại đủ số tiền mình chuyển nhầm. Chị vui mừng và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng công an và ông Th.