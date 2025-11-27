Tài khoản chạm MB: Thanh toán linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người dùng trong thời đại mới

Thanh toán dễ dàng chỉ với một "cú chạm nhẹ" Ngày nay, khi bước vào các quán cà phê, siêu thị hay thậm chí các cửa hàng thời trang, hình ảnh các bạn trẻ thanh toán chỉ cần một cú chạm nhẹ là có thể trả tiền cho mọi thứ từ bữa ăn sáng đến những món đồ điện tử đắt tiền. Và Tài khoản chạm đang dần trở thành xu hướng của nhiều bạn trẻ vì khả năng thanh toán rất dễ dàng.

Bạn chỉ cần một chiếc smartphone là đủ, không cần mang tiền mặt hay mở app ngân hàng, chỉ cần smartphone đã liên kết đến tài khoản MB với Apple Pay hoặc Google Pay là thanh toán xong trong 1 chạm.

Anh Quang Hải nhân viên văn phòng (Đà Nẵng) chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ với hình thức thanh toán bằng Tài khoản chạm của MBBank. Với ứng dụng này tôi có thể thanh toán vô cùng tiện lợi, chỉ cần vài thao tác đơn giản tôi đã thanh toán xong hóa đơn ngay lập tức".

Trong khi đó, bạn Mỹ Huệ (26 tuổi, thợ làm tóc) cho biết: "Với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, các khoản chi phí trong tháng từ thuê trọ, mua sắm, đa số mình đều dùng cách thanh toán trực tuyến, từ khi biết đến Tài khoản chạm của MBBank, việc chuyển tiền đơn giản hơn vì tối giản được nhiều bước thực hiện, mình thấy dịch vụ này khá hữu ích đặc biệt với người có ít thời gian như mình".

Giao dịch nhanh chóng, bảo mật và an toàn

Câu chuyện của Quang Hải và Mỹ Huệ không phải là ngoại lệ. Theo một khảo sát gần đây nhất, thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng thanh toán theo cách "số hóa", nhờ sự tiếp cận mạnh mẽ với công nghệ, mạng xã hội và Internet từ sớm.

Gen Z ưu tiên lựa chọn phương thức thanh toán linh hoạt có độ bảo mật cao và Tài khoản chạm của MBBank được các bạn lựa chọn nhiều. Điều này cho thấy cách tiếp cận đầu tư của họ có sự khác biệt rõ rệt, với sự ưu tiên chủ yếu đánh mạnh vào tính nhanh chóng của các công cụ công nghệ. Mọi giao dịch được trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng MB giúp chủ động kiểm soát chi tiêu. Chạm điện thoại, thanh toán xong - đơn giản, nhanh gọn và an toàn xuyên biên giới.

Ưu tiên phong cách sống thời thượng

Bên cạnh đó, nhằm mang đến sự nhạy bén hơn cho người dùng, Tài khoản chạm từ ngân hàng MB còn là phương thức thanh toán phù hợp cho mọi hoạt động thường ngày. Nhờ sở hữu các ưu điểm nổi bật đã khiến Tài khoản chạm của MB đạt hơn 500.000 người dùng trẻ với tốc độ tăng trưởng 10% chỉ sau vài tháng ra mắt.

Là thế hệ sinh ra trong kỷ nguyên công nghệ số, giới trẻ ngày nay cực kỳ nhạy bén trong việc áp dụng công nghệ để áp dụng cho nhu cầu cá nhân. Giới trẻ tận dụng tối đa các tính năng mới hiện đại để biến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Tài khoản chạm không chỉ là phương thức thanh toán, nó là cú chạm đến phong cách sống thời thượng của thế hệ mới.

Xu hướng thanh toán bằng Tài khoản chạm đang ngày càng phổ biến, từng bước thay đổi thói quen của số đông khách hàng Việt, tài khoản chạm MBB không chỉ là phương thức thanh toán mà còn là cú chạm đến phong cách sống thời thượng của thế hệ mới hiện đại. Đặc biệt, MBB còn tung ra chương trình ưu đãi "Hoàn tiền 50% cho 3 giao dịch đầu tiên trong vòng 10 ngày với tài khoản chạm MB". Vì vậy, ngay hôm nay, hãy tải App MBBank và kích hoạt Tài khoản chạm và bắt đầu hành trình mới!