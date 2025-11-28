Trường tiểu học ở TP.HCM chở 30 tấn hàng hóa tặng học sinh, bà con Phú Yên

3 ngày kêu gọi, 30 tấn hàng hóa được đóng gói, gửi tặng Phú Yên

Phát động chương trình "Thắp lửa yêu thương", hướng về miền Trung từ thứ hai (24.11), trong 3 ngày, tập thể Trường tiểu học Nguyễn Thị Định nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các phụ huynh, các em học sinh, các nhà hảo tâm, tập thể giáo viên. Tổng cộng đã có hơn 30 tấn hàng hóa từ những tấm lòng đã được đóng gói cẩn thận, đưa lên 4 xe tải, 2 xe bán tải, chở về các trường học ở Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk hiện nay).

30 tấn hàng hóa được đưa lên 4 xe tải, chuyển về Phú Yên trong hành trình 'Thắp lửa yêu thương' ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH

12 tấn gạo, mì gói, sữa tươi cùng rất nhiều quần áo, giày dép, tập vở, cặp, đồ dùng học tập được gửi về Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, gửi tặng các em học sinh vùng lũ ẢNH: NTĐ

30 tấn hàng này gồm có 20.000 cuốn tập, hơn 2.500 chiếc cặp, đồ dùng học tập, sách giáo khoa các khối lớp, 12 tấn gạo, mì gói, sữa tươi cùng rất nhiều quần áo, giày dép gửi tặng các em học sinh.

Các chuyến xe được khởi hành chiều 27.11 từ TP.HCM, sáng sớm nay đã di chuyển tới điểm tập kết đầu tiên và trao cho học sinh Trường tiểu học Củng Sơn 1, xã Sơn Hòa.

Lần lượt, tất cả sách vở, hàng hóa cũng sẽ được trao gửi tiếp đến Trường tiểu học Sơn Giang, xã Đức Bình; Trường tiểu học và THCS Đức Bình Tây, xã Đức Bình; Trường THCS và THPT Sơn Giang, xã Đức Bình (đều thuộc tỉnh Đắk Lắk, trước đây là tỉnh Phú Yên).

Những chuyến xe chở đầy ắp yêu thương từ các nhà hảo tâm, học sinh, phụ huynh, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thị Định lăn bánh về miền Trung

Một giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thị Định đi cùng hành trình này. Các chuyến xe nghĩa tình có sự tham gia của các nhà hảo tâm, phụ huynh để mang hàng hóa tới tận tay các em học sinh, bà con vùng khó khăn.

"Đây không chỉ là hành trình chở hàng cứu trợ, mà còn là hành trình chở nghĩa tình, chở sự sẻ chia chân thành của thầy cô, học sinh, quý phụ huynh cùng đông đảo các nhà hảo tâm", thầy Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, P.Tân Thuận, TP.HCM chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Minh Tiến, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Củng Sơn 1, xã Sơn Hòa cho biết vô cùng cảm kích trước sự chung tay sẻ chia những khó khăn về sách, vở, cặp... của các em học sinh, các nhà hảo tâm Trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Những phần quà này kịp thời đến với các em kịp thời trở lại trường học sau cơn lũ. Theo cô Tiến, lũ cuốn trôi tài sản và đồ dùng của đa số các gia đình học sinh, hiện tại các em nơi đây còn thiếu đồng phục, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Trước lời giãi bày này, thầy Hà Thanh Hải cho biết nhà trường sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, cùng chung sức để may đồng phục cho các em. Trước mắt đã có một phụ huynh ủng hộ 20 triệu đồng, giúp học sinh trường Củng Sơn 1 may đồng phục.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định trong ngày khai giảng 5.9 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Nghĩa tình đồng bào, thắp lửa yêu thương

Thầy Hà Thanh Hải cho biết trong lễ khai giảng 5.9 và ngày 10.10, Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, P.Tân Thuận, TP.HCM phát động các đợt ủng hộ, đóng góp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc, miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời ủng hộ nhân dân Cu Ba vượt qua khó khăn.

Tổng cộng số tiền các em học sinh, phụ huynh, các nhà hảo tâm đóng góp sau 2 đợt là 118.247.000 đồng. Trong đó khoản tiền gửi ủng hộ đồng bào miền Trung và miền Bắc là 49.995.000 đồng; ủng hộ nhân dân Cuba là 13.428.000 đồng; quyên góp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn 54.824.000 đồng.

Còn tại chương trình "Thắp lửa yêu thương", hướng về các tỉnh miền Trung bị lũ lụt lần này, tập thể nhà trường, phụ huynh, các em học sinh, các nhà hảo tâm đã quyên góp được 103.956.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được nhà trường gửi trực tiếp đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thuận và Sở GD-ĐT TP.HCM để kịp thời hỗ trợ các khu vực đang oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai.

"Nhà trường xin trân trọng gửi lời tri ân đến quý phụ huynh, quý thầy cô, các em học sinh và các nhà hảo tâm đã đồng hành, góp sức để hành trình yêu thương này được trọn vẹn. Nguyện cầu cho bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mong rằng những hạt giống yêu thương hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa, nở hoa trong trái tim mỗi người", thầy Hà Thanh Hải chia sẻ.