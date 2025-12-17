Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 12: Một số trúng… hai đài Đồng Nai, Sóc Trăng

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 12 chiều nay, nhiều người chơi xổ số thích thú khi giải tám đài Đồng Nai và đài Sóc Trăng cùng thuộc về những tờ vé số có dãy số cuối là 90.

Trong khi đó, giải độc đắc của đài Đồng Nai thuộc về những tờ vé có dãy số 678482 và đài Sóc Trăng có dãy đặc biệt 401557. Theo kết quả xổ số ngày 17 tháng 12 hôm nay, dãy số trúng độc đắc đài Cần Thơ là 746597.

Cây vé trúng 2,1 tỉ xổ số miền Nam ngày 17 tháng 12 đài Sóc Trăng lộ diện ẢNH: NVCC

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo chiều nay bán trúng 140 tờ giải tám đài Sóc Trăng với dãy số 90 như trên, tổng trị giá 14 triệu đồng.

Đại lý vé số Anh Tuấn ở Bình Phước (Đồng Nai cũ) cũng vừa thông báo bán trúng nguyên cây vé số 140 tờ giải nhì xổ số Sóc Trăng ngày 17 tháng 12. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 81139, tổng trị giá 2,1 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Phía đại lý cho biết cây vé được chia cho nhiều bạn hàng bán lẻ.

Mới đây anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán và đổi thưởng cho khách có 42 tờ trúng số. Cụ thể, 42 tờ có 5 số cuối là 24075 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 126 triệu đồng.

"42 tờ vé số trúng giải của 3 người, mỗi người mua 1 cặp lẻ 14 tờ qua đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay họ liền liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Phú Vinh cho biết.