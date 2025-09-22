Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Xổ số Sóc Trăng hỗ trợ học sinh nghèo

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
22/09/2025 07:48 GMT+7

Cuối tuần qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng chuyển đến Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ 3.000 quyển tập, trị giá hơn 30 triệu đồng, để hỗ trợ học sinh nghèo trong năm học 2025 - 2026.

Tính từ năm 2015 đến nay, XSKT Sóc Trăng đã cùng Báo Thanh Niên trao tặng trên 51.000 quyển tập, kịp thời hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh thành miền Tây.

Xổ số Sóc Trăng hỗ trợ học sinh nghèo - Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) tiếp nhận 3.000 quyển tập của XSKT Sóc Trăng

ẢNH: THÀNH BẢO

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc XSKT Sóc Trăng, cho biết năm 2024 công ty đã dành 18,9 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, như: xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tài trợ học bổng, tặng tập cho học sinh nghèo ở nhiều địa phương. Từ đầu năm 2025 đến nay, XSKT Sóc Trăng đã chi trên 14 tỉ đồng cho công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

