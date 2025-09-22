Xổ số Sóc Trăng hỗ trợ học sinh nghèo

Tính từ năm 2015 đến nay, XSKT Sóc Trăng đã cùng Báo Thanh Niên trao tặng trên 51.000 quyển tập, kịp thời hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh thành miền Tây.

Đại diện Báo Thanh Niên (phải) tiếp nhận 3.000 quyển tập của XSKT Sóc Trăng ẢNH: THÀNH BẢO

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc XSKT Sóc Trăng, cho biết năm 2024 công ty đã dành 18,9 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, như: xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tài trợ học bổng, tặng tập cho học sinh nghèo ở nhiều địa phương. Từ đầu năm 2025 đến nay, XSKT Sóc Trăng đã chi trên 14 tỉ đồng cho công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.