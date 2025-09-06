Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều phần quà đến với học sinh nghèo Quảng Trị trong năm học mới

Nguyễn Phúc - Bá Cường
06/09/2025 07:55 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên cùng bạn đọc trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Cam Lộ, Hiếu Giang (Quảng Trị) nhân dịp bắt đầu năm học mới.

Sáng 5.9, đại diện Báo Thanh Niên cùng bạn đọc tham dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Cam Lộ, Quảng Trị) và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phần quà đến với học sinh nghèo Quảng Trị trong năm học mới- Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại xã Cam Lộ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại lễ khai giảng, nhà báo Đỗ Trường, PV Thanh Niên tại TP.HCM, cùng bạn đọc trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cam Lộ. Đây là món quà ý nghĩa nhằm giúp các em có thêm động lực đến trường.

Nhiều phần quà đến với học sinh nghèo Quảng Trị trong năm học mới- Ảnh 2.

Đại diện Báo Thanh Niên và UBND xã Hiếu Giang tặng quà cho các em học sinh

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Cam Lộ, cảm ơn đại diện Báo Thanh Niên cùng bạn đọc đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới. "Đây là sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của Báo Thanh Niên với các em học sinh, động viên tinh thần các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi và có một năm học mới thật thành công", bà Oanh nói.

Nhiều phần quà đến với học sinh nghèo Quảng Trị trong năm học mới- Ảnh 3.

Gia đình chị Kiên vui mừng khi sắp có được căn nhà mới từ Báo Thanh Niên

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước đó, ngày 4.9, đại diện Báo Thanh Niên cũng đã trao tặng 1 căn nhà nhân ái cho gia đình chị Hồ Thị Kiên (trú xã Ba Lòng) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Kiên cùng chồng và con nhỏ đang sống trong căn nhà tạm xập xệ và tiềm ẩn nguy hiểm mỗi khi mùa mưa bão đến. Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiếu Giang.

