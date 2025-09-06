Nhiều phần quà đến với học sinh nghèo Quảng Trị trong năm học mới

Sáng 5.9, đại diện Báo Thanh Niên cùng bạn đọc tham dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Cam Lộ, Quảng Trị) và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh tại xã Cam Lộ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại lễ khai giảng, nhà báo Đỗ Trường, PV Thanh Niên tại TP.HCM, cùng bạn đọc trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cam Lộ. Đây là món quà ý nghĩa nhằm giúp các em có thêm động lực đến trường.

Đại diện Báo Thanh Niên và UBND xã Hiếu Giang tặng quà cho các em học sinh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Cam Lộ, cảm ơn đại diện Báo Thanh Niên cùng bạn đọc đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho các em học sinh nhân dịp đầu năm học mới. "Đây là sự chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ của Báo Thanh Niên với các em học sinh, động viên tinh thần các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi và có một năm học mới thật thành công", bà Oanh nói.

Gia đình chị Kiên vui mừng khi sắp có được căn nhà mới từ Báo Thanh Niên ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước đó, ngày 4.9, đại diện Báo Thanh Niên cũng đã trao tặng 1 căn nhà nhân ái cho gia đình chị Hồ Thị Kiên (trú xã Ba Lòng) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Kiên cùng chồng và con nhỏ đang sống trong căn nhà tạm xập xệ và tiềm ẩn nguy hiểm mỗi khi mùa mưa bão đến. Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiếu Giang.