Thời sự

Trao 200 phần quà yêu thương tại Củ Chi nhân dịp Quốc khánh 2.9

Trần Kha
Trần Kha
03/09/2025 16:56 GMT+7

UBND xã Củ Chi, TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH SX TM Thành Long tổ chức chương trình "Trao quà yêu thương" nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho 200 hộ dân cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 3.9, UBND xã Củ Chi (huyện Cũ Chi cũ), TP.HCM phối hợp Công ty TNHH SX TM Thành Long - KCN Tân Phú Trung tổ chức chương trình "Trao quà yêu thương" nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9.

Trao 200 phần quà yêu thương tại Củ Chi nhân dịp Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Thái, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi thăm hỏi và trao quà cho người dân trên địa bàn xã

ẢNH: CTV

Tham dự chương trình có ông Trần Quang Thái, Phó chủ tịch UBND xã Củ Chi; ông Võ Hồng Dư, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; bà Trần Thị Thanh Ái, Giám đốc Công ty TNHH SX TM Thành Long cùng đại diện các ban, ngành và 200 hộ dân thuộc diện cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trong khuôn khổ chương trình, 200 phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các hộ dân, mang lại sự động viên kịp thời, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Mỗi phần quà không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, động viên tinh thần từ chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Quang Thái nhấn mạnh: "Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của chính quyền và doanh nghiệp mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, lan tỏa thông điệp nhân văn 'không để ai bị bỏ lại phía sau' đến toàn thể nhân dân xã Củ Chi".

Bà Trần Thị Thanh Ái, Giám đốc Công ty TNHH SX TM Thành Long, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng UBND xã Củ Chi trong chương trình ý nghĩa này. Hy vọng những phần quà sẽ mang lại niềm vui và động lực để các hộ dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống".

Trao 200 phần quà yêu thương tại Củ Chi nhân dịp Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.

Lãnh đạo xã, nhà tài trợ cùng người dân chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

ẢNH: CTV

Chương trình "Trao quà yêu thương" không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh tại xã Củ Chi.

Tại Bạc Liêu, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư, đã thăm hỏi và trao tặng 100 suất quà tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

