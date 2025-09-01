Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người đồng bào dân tộc đang đi lượm củi thì được gọi về nhận tiền lễ 2.9

Đỗ Trường
Đỗ Trường
01/09/2025 17:15 GMT+7

Ông Thạch Rẩy (65 tuổi, dân tộc Khmer) ở xã Phú Giáo (TP.HCM) trong lúc đang đi lượm củi ở lô cao su thì được người đại diện đồng bào dân tộc của xã (già làng) gọi điện về để nhận tiền lễ khiến ông vui mừng không tả được.

Chiều 1.9, UBND xã Phú Giáo (TP.HCM) tổ chức chi tiền lễ Quốc khánh 2.9 cho người dân trên địa bàn. Xã Phú Giáo được sáp nhập từ thị trấn Phước Vĩnh và xã An Bình, một phần xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ), dân số 42.739 người. Trong đó, có 17.411 người đồng bào dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Thái, S'tiêng, Khơme, Hoa, Sán Rìu, Ê đê, Mường...

Người đồng bào dân tộc đang đi lượm củi thì được gọi về nhận tiền lễ 2.9- Ảnh 1.

Rất đông người dân đến ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo để nhận tiền lễ Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phú Giáo trước đây từ các tỉnh thành trong cả nước đến tỉnh Sông Bé (cũ) làm kinh tế mới, hiện sinh sống tập trung ở khu vực xã An Bình (huyện Phú Giáo cũ).

Ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo cho biết người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã hiện sinh sống chủ yếu làm nông nghiệp (trồng tiêu, điều, cao su) và một số buôn bán nhỏ các mặt hàng nông sản.

Người đồng bào dân tộc đang đi lượm củi thì được gọi về nhận tiền lễ 2.9- Ảnh 2.

Cán bộ xã Phú Giáo chi tiền cho người dân

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Nhờ các chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Sông Bé, Bình Dương trước đây, người đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm nhiều hơn, đời sống đỡ khó khăn hơn, nhiều hộ gia đình biết làm ăn kinh tế vươn lên trở thành hộ khá và giàu", ông Vũ Hải Lý chia sẻ.

Chi tiền lễ cho người dân kể cả ban đêm

Tại buổi chi phát tiền cho người dân ở ấp Tân Thịnh (xã Phú Giáo, nơi tập trung nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số), ông Ngưu Bư, người đại diện đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Giáo cho biết người dân ở ấp Tân Thịnh toàn bộ đã có thẻ căn cước, nhưng căn cước điện tử (VNeID) thì không phải ai cũng có điện thoại thông minh để sử dụng.

Người đồng bào dân tộc đang đi lượm củi thì được gọi về nhận tiền lễ 2.9- Ảnh 3.

Người dân vui mừng được nhận tiền lễ

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Do đó, chính quyền xã Phú Giáo đã quyết định chi tiền lễ bằng tiền mặt cho những người có thẻ căn cước. Sau vài giờ thông báo qua điện thoại, người dân đã kéo đến văn phòng ấp để nhận tiền lễ đông nghẹt.

Gặp chúng tôi, ông Thạch Rẩy (người đồng bào dân tộc Khmer) hồ hởi khoe: "Vui quá xá luôn à. Đang đi lượm củi khô ở ngoài lô cao su, thấy già làng điện thoại gọi, tôi chạy về đây ngay. Nhận được tiền mừng hết tả nổi niềm vui".

Người đồng bào dân tộc đang đi lượm củi thì được gọi về nhận tiền lễ 2.9- Ảnh 4.

Ông Thạch Rẩy cười rạng rỡ khi được nhận tiền lễ Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐỖ. TRƯỜNG

Cũng theo ông Thạch Rẩy, nhà ông có 4 người, trong đó có 2 người con đã lớn tự chăm lo bản thân được. Còn ông Thạch Rẩy và vợ hằng ngày đi lượm củi khô trong lô cao su mang đi bán mỗi ngày kiếm được hơn 350.000 đồng cũng đủ tiền chi phí trong cuộc sống, không đến nỗi khó khăn.

Ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo cho biết trong hai ngày 1 và 2.9, sẽ tổ chức chi, phát tiền cho toàn bộ người dân ở xã. "Riêng người đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi sẽ cố gắng chi, phát hết trong ngày 1.9, kể cả đến khuya cũng làm", ông Vũ Hải Lý khẳng định.

Xem thêm bình luận