Trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12, khách ở miền Tây tức tốc đi đổi thưởng

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 770982 và 2 tờ có dãy số 770984 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 trúng 42 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 770983.



"Chủ nhân của 7 tờ vé số này là 2 người, 1 người trúng 5 tờ, người còn lại trúng 2 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, ngay lập tức họ liên hệ đại lý để đổi thưởng. Họ nói mua những tờ vé số này khi đi chợ, thấy người bán dạo nên mua ủng hộ. Tôi đoán những tờ vé số trúng độc đắc xổ số ngày 18 tháng 12 sẽ ở lại Vĩnh Long vì những tờ trúng khuyến khích đã lộ diện", anh Phước Danh chia sẻ.

7 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng an ủi. Cụ thể, tờ vé số có dãy 631357 thuộc đài An Giang trúng 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 731357.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Duy, kinh doanh vé số ở Tây Ninh là người có sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ. Mới đây, anh sở hữu 5 tờ vé có dãy số 456789 đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Nhiều người thích thú khi anh chủ đăng dòng trạng thái: "Số này mà vô đặc biệt thì lì xì bà con mỗi người 2 củ xài tết luôn. Chỉ 4.000 bình luận thôi ạ, không thôi lỗ luôn!". Dòng trạng thái thu hút lượt tương tác lớn của mạng xã hội.