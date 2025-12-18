Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12, khách ở miền Tây tức tốc đi đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
18/12/2025 18:07 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12, nhiều khách ở Vĩnh Long liền đến đại lý đổi thưởng. Dù không trúng độc đắc nhưng họ vẫn mừng rỡ vì bỗng có tiền trúng số.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 7 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 770982 và 2 tờ có dãy số 770984 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 trúng 42 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 770983.

"Chủ nhân của 7 tờ vé số này là 2 người, 1 người trúng 5 tờ, người còn lại trúng 2 tờ. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, ngay lập tức họ liên hệ đại lý để đổi thưởng. Họ nói mua những tờ vé số này khi đi chợ, thấy người bán dạo nên mua ủng hộ. Tôi đoán những tờ vé số trúng độc đắc xổ số ngày 18 tháng 12 sẽ ở lại Vĩnh Long vì những tờ trúng khuyến khích đã lộ diện", anh Phước Danh chia sẻ.

Vừa trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12, khách tức tốc đi đổi thưởng - Ảnh 1.

7 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng an ủi. Cụ thể, tờ vé số có dãy 631357 thuộc đài An Giang trúng 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 731357.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Duy, kinh doanh vé số ở Tây Ninh là người có sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ. Mới đây, anh sở hữu 5 tờ vé có dãy số 456789 đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Nhiều người thích thú khi anh chủ đăng dòng trạng thái: "Số này mà vô đặc biệt thì lì xì bà con mỗi người 2 củ xài tết luôn. Chỉ 4.000 bình luận thôi ạ, không thôi lỗ luôn!". Dòng trạng thái thu hút lượt tương tác lớn của mạng xã hội.

Tin liên quan

Vé số 456789 gây sốt: Đại lý hứa lì xì 'khủng' nếu trúng độc đắc xổ số miền Nam

Vé số 456789 gây sốt: Đại lý hứa lì xì 'khủng' nếu trúng độc đắc xổ số miền Nam

Giữ 5 tờ vé có dãy số đẹp 456789 đài Trà Vinh, một đại lý ở Tây Ninh hứa 'lì xì bà con mỗi người 2 triệu xài tết' nếu tất cả trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 19 tháng 12 tới đây.

Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 12: Một số trúng… hai đài Đồng Nai, Sóc Trăng

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, khách mừng rỡ nhận tiền mặt

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 xổ số ngày 18 tháng 12 xổ số Bình Thuận ngày 18 tháng 12 xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 18 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận