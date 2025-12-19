Khách trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, cùng vợ con đến ngân hàng gửi tiết kiệm

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 824535 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn này là người đàn ông, ngày nào ông ấy cũng mua 5 tờ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 12, ông trúng độc đắc và hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng. Vị khách cùng vợ con gửi 6 tỉ vào sổ tiết kiệm để đảm bảo an toàn, số tiền còn lại nhận tiền mặt để chi tiêu. Người đàn ông mừng rỡ vì bỗng có số tiền không nhỏ nhờ trúng số", anh Phước Danh chia sẻ.

5 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn, có cơ hội trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 766129 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 6 tờ vé số may mắn là 3 người, 1 trúng người 3 tờ, 1 người trúng 2 tờ, người còn lại trúng 1 tờ.