Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông miền Tây chỉ lấy 5 triệu tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
20/12/2025 05:00 GMT+7

Bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông 35 tuổi ở miền Tây tới đại lý đổi thưởng nhưng chỉ lấy 5 triệu đồng tiền mặt.

Đó là lời kể của chủ đại lý vé số cấp 1 Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) sau khi vừa đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cho người đàn ông địa phương trúng xổ số miền Nam mới đây.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông 35 tuổi lấy 5 triệu tiền mặt - Ảnh 1.

Tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 17 tháng 12 vừa được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Theo đó, tờ vé có dãy số may mắn 746597 trúng xổ số Cần Thơ ngày 17 tháng 12, trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết khách đã mang vé trúng tới tận nơi đổi thưởng, nhận 5 triệu tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.

"Khách là nam, ngoài 35 tuổi, đi đổi thưởng một mình. Anh này mua vé số ủng hộ người bán dạo, may mắn trúng độc đắc. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng", đại lý tiết lộ.

Mới đây anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 824535 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn này là người đàn ông, ngày nào ông ấy cũng mua 5 tờ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 12, ông trúng độc đắc và hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng. Vị khách cùng vợ con gửi 6 tỉ đồng vào sổ tiết kiệm để đảm bảo an toàn, số tiền còn lại nhận tiền mặt để chi tiêu. Người đàn ông mừng rỡ vì bỗng có số tiền không nhỏ nhờ trúng số", anh Phước Danh chia sẻ.

