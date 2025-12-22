Xổ số miền Nam: Trúng vé tứ quý 8888; hàng loạt khách may mắn xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12, giải tư đài Long An có dãy số trúng là 58888 khiến nhiều người chơi xổ số thích thú khi có tứ quý 8888, được xem là dãy số đẹp.

Từ đây, nhiều người truy tìm những tờ vé số trúng giải này. Trong khi đó, giải độc đắc đài này lại thuộc về những tờ vé có dãy may mắn 642511.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam được đại lý Phú Vinh đổi thưởng mới đây ẢNH: NVCC

Cũng theo kết quả xổ số ngày 20 tháng 11, đại lý vé số Kim Dậu ở An Giang chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé có dãy may mắn 642511 trúng đài Long An.

Đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đăng tải hình ảnh đổi thưởng hàng loạt vé trúng độc đắc và an ủi đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 khiến nhiều người "choáng".

Trong đó, đại lý đổi 24 tờ vé an ủi tổng trị giá 1,2 tỉ đồng và 1 tờ vé trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng. Dãy độc đắc của đài trên là 770983.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 28 tờ trúng giải nhất. Cụ thể 28 tờ có 5 số cuối là 00881 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 trúng giải nhất mỗi tờ trị 30 triệu đồng với tổng số tiền là 840 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 869516.