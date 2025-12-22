Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Trúng vé tứ quý 8888; hàng loạt khách may mắn xuất hiện

Cao An Biên - Dương Lan
22/12/2025 05:45 GMT+7

Xổ số miền Nam mới đây, những tờ vé có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam. Bên cạnh đó, hàng loạt vé trúng độc đắc, an ủi cũng xuất hiện, được đại lý đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12, giải tư đài Long An có dãy số trúng là 58888 khiến nhiều người chơi xổ số thích thú khi có tứ quý 8888, được xem là dãy số đẹp.

Từ đây, nhiều người truy tìm những tờ vé số trúng giải này. Trong khi đó, giải độc đắc đài này lại thuộc về những tờ vé có dãy may mắn 642511.

Xổ số miền Nam: Trúng vé tứ quý 8888; hàng loạt khách may mắn xuất hiện - Ảnh 1.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam được đại lý Phú Vinh đổi thưởng mới đây

ẢNH: NVCC

Cũng theo kết quả xổ số ngày 20 tháng 11, đại lý vé số Kim Dậu ở An Giang chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé có dãy may mắn 642511 trúng đài Long An.

Đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cũng đăng tải hình ảnh đổi thưởng hàng loạt vé trúng độc đắc và an ủi đài Bình Thuận, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 12 khiến nhiều người "choáng".

Trong đó, đại lý đổi 24 tờ vé an ủi tổng trị giá 1,2 tỉ đồng và 1 tờ vé trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng. Dãy độc đắc của đài trên là 770983.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 28 tờ trúng giải nhất. Cụ thể 28 tờ có 5 số cuối là 00881 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 trúng giải nhất mỗi tờ trị 30 triệu đồng với tổng số tiền là 840 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 869516.

Tin liên quan

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông miền Tây chỉ lấy 5 triệu tiền mặt

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông miền Tây chỉ lấy 5 triệu tiền mặt

Bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông 35 tuổi ở miền Tây tới đại lý đổi thưởng nhưng chỉ lấy 5 triệu đồng tiền mặt.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách nhận 6 tỉ tiền mặt để 'xem nhiều thế nào'

28 tờ trúng 840 triệu xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12, khách nhận chuyển khoản

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam 8888 xổ số miền nam ngày 21 tháng 12 xổ số ngày 21 tháng 12 may mắn trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận