28 tờ trúng 840 triệu xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12, khách nhận chuyển khoản

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 28 tờ trúng giải nhất. Cụ thể 28 tờ có 5 số cuối là 00881 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 trúng giải nhất mỗi tờ trị 30 triệu đồng với tổng số tiền là 840 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 869516.



28 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 28 tờ vé số này của 4 người ở Vĩnh Long, 1 người trúng 1 tờ, 1 người trúng 8 tờ, 1 người trúng 5 tờ và người còn lại trúng 14 tờ. Mọi người đều mua vé số ở đại lý và liên hệ đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Các vị khách đều nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", anh Duy cho biết.

Đại lý vé số Duy cũng bán 14 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số ngày 20 tháng 12. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 723570 thuộc đài Bình Phước trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 728570. Những người mua vé số trúng khuyến khích chưa liên hệ đổi thưởng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số cấp 1 Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) cũng đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cho người đàn ông địa phương trúng xổ số miền Nam.

Tờ vé có dãy số may mắn 746597 trúng xổ số Cần Thơ ngày 17 tháng 12, trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết khách đã mang vé trúng tới tận nơi đổi thưởng, nhận 5 triệu tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.