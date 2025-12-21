Vợ chồng nhận 34 tỉ trước giờ quay số xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống đại lý vé số Long Dương Thuận Phát nổi tiếng ở Tây Ninh vừa xác nhận đổi thưởng nguyên cây vé số 140 tờ cho vợ chồng người địa phương, trước giờ quay số mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12.

Chị Kim Thanh đổi thưởng cho vợ chồng trúng nguyên cây vé số trị giá 34 tỉ đồng trước giờ quay số mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12 hôm nay ẢNH: NVCC

Cây vé trúng xổ số Bình Phước ngày 20 tháng 12, có 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ đồng với dãy số 728570. 126 tờ còn lại trúng giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Phía đại lý xác nhận đã đổi thưởng cho khách là vợ chồng trẻ ở Tây Ninh.

"Khách nhận 30 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng. Đại lý chúng tôi cũng rất vui khi đổi thưởng cho khách", chị Kim Thanh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn đang được dân mạng chia sẻ khắp mạng xã hội. Trong khi đó, xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12 chiều nay mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Đặc biệt, dãy số 41 cùng trúng giải tám hai đài Kiên Giang và Đà Lạt.

Trước đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 28 tờ trúng giải nhất. Cụ thể 28 tờ có 5 số cuối là 00881 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 trúng giải nhất mỗi tờ trị 30 triệu đồng với tổng số tiền là 840 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 869516.