Tối 24.12, xóm đạo lớn nhất TP.HCM kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ 30 phút tối nay 24.12, cơn mưa lớn vào buổi chiều không ngăn được dòng người đổ về xóm đạo lớn nhất TP.HCM - xóm đạo Phạm Thế Hiển đi chơi đêm Giáng sinh.
Tối 24.12, đông nghịt người đến xóm đạo Phạm Thế Hiển, ảnh chụp đoạn đường trước nhà thờ Bình Thái thuộc phường Bình Đông (TP.HCM)
ẢNH: CAO AN BIÊN
Chiều nay 24.12, cơn mưa lớn trút xuống khu vực xóm đạo Phạm Thế Hiển cũng như nhiều nơi ở TP.HCM
Chiều tối, mưa tạnh, đông nghẹt người đổ dồn về nhà thờ Bình Thái, một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất xóm đạo Phạm Thế Hiển để làm lễ. Trong số đó, có anh Trọng Định (34 tuổi) sống ở một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu đi dự lễ. "Chiều nay trời bất ngờ mưa, tôi không nghĩ buổi tối đường Phạm Thế Hiển vẫn đông nghẹt. Tôi tìm chỗ gửi xe cũng khá vất vả để đi lễ. Lễ xong, tôi sẽ cùng gia đình đi dạo, chơi Giáng sinh. Đông vậy mới vui!", anh chia sẻ thêm
Đêm vọng Giáng sinh rực rỡ và ý nghĩa với người dân ở nhà thờ Bình Thái
Trong dòng người đông đúc, các em nhỏ được ông bà, cha mẹ diện những bộ quần áo đẹp đi chơi Giáng sinh 2025
Xe nhích từng chút trên đường Phạm Thế Hiển
Nhiều gia đình cho biết sau mưa, thời tiết càng trở nên mát mẻ, dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời
Càng về tối, lượng người đổ về xóm đạo lớn nhất TP.HCM ngày càng đông. Lực lượng chức năng tích cực điều phối giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân đi chơi Giáng sinh
