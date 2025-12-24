Tối 24.12, xóm đạo lớn nhất TP.HCM kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh

Chiều tối, mưa tạnh, đông nghẹt người đổ dồn về nhà thờ Bình Thái, một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất xóm đạo Phạm Thế Hiển để làm lễ. Trong số đó, có anh Trọng Định (34 tuổi) sống ở một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu đi dự lễ. "Chiều nay trời bất ngờ mưa, tôi không nghĩ buổi tối đường Phạm Thế Hiển vẫn đông nghẹt. Tôi tìm chỗ gửi xe cũng khá vất vả để đi lễ. Lễ xong, tôi sẽ cùng gia đình đi dạo, chơi Giáng sinh. Đông vậy mới vui!", anh chia sẻ thêm