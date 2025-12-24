Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tối 24.12, xóm đạo lớn nhất TP.HCM kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh

Cao An Biên
Cao An Biên
24/12/2025 19:56 GMT+7

Tối 24.12, xóm đạo lớn nhất TP.HCM đông nghẹt người đổ dồn về để đi chơi Giáng sinh, có thời điểm khu vực này kẹt cứng xe cộ.


Ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ 30 phút tối nay 24.12, cơn mưa lớn vào buổi chiều không ngăn được dòng người đổ về xóm đạo lớn nhất TP.HCM - xóm đạo Phạm Thế Hiển đi chơi đêm Giáng sinh.

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 1.

Tối 24.12, đông nghịt người đến xóm đạo Phạm Thế Hiển, ảnh chụp đoạn đường trước nhà thờ Bình Thái thuộc phường Bình Đông (TP.HCM)

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 2.

Chiều nay 24.12, cơn mưa lớn trút xuống khu vực xóm đạo Phạm Thế Hiển cũng như nhiều nơi ở TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 3.

Chiều tối, mưa tạnh, đông nghẹt người đổ dồn về nhà thờ Bình Thái, một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất xóm đạo Phạm Thế Hiển để làm lễ. Trong số đó, có anh Trọng Định (34 tuổi) sống ở một chung cư trên đường Tạ Quang Bửu đi dự lễ. "Chiều nay trời bất ngờ mưa, tôi không nghĩ buổi tối đường Phạm Thế Hiển vẫn đông nghẹt. Tôi tìm chỗ gửi xe cũng khá vất vả để đi lễ. Lễ xong, tôi sẽ cùng gia đình đi dạo, chơi Giáng sinh. Đông vậy mới vui!", anh chia sẻ thêm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 4.

Đêm vọng Giáng sinh rực rỡ và ý nghĩa với người dân ở nhà thờ Bình Thái

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 5.

Trong dòng người đông đúc, các em nhỏ được ông bà, cha mẹ diện những bộ quần áo đẹp đi chơi Giáng sinh 2025

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 6.

Xe nhích từng chút trên đường Phạm Thế Hiển

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 7.

Nhiều gia đình cho biết sau mưa, thời tiết càng trở nên mát mẻ, dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngay lúc này: Kẹt cứng người đi chơi Giáng sinh ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM - Ảnh 8.

Càng về tối, lượng người đổ về xóm đạo lớn nhất TP.HCM ngày càng đông. Lực lượng chức năng tích cực điều phối giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân đi chơi Giáng sinh

ẢNH: CAO AN BIÊN


Tin liên quan

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ mùa Giáng sinh

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: 4 km đường Phạm Thế Hiển có 5 nhà thờ rực rỡ mùa Giáng sinh

Ở xóm đạo lớn nhất TP.HCM, chỉ hơn 4 km dọc đường Phạm Thế Hiển đã có tới 5 nhà thờ lung linh, rực rỡ mùa Giáng sinh. Bạn đã khám phá hết chưa?

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM: Nhà thờ phun 'tuyết' trắng xóa, hút khách check-in Giáng sinh

Tối thứ sáu, xóm đạo lớn nhất TP.HCM 'chật kín' người đi chơi Giáng sinh

Khám phá thêm chủ đề

Xóm đạo lớn nhất TP.HCM xóm đạo Phạm Thế Hiển Giáng sinh giáng sinh 2025 Đêm giáng sinh nhạc Giáng sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận