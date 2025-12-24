'Kịch trần' cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam: Một đại lý bán trúng, đổi thưởng

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam đài Kiên Giang cho khách, tổng trị giá 34,3 tỉ đồng.

Trong đó, có 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Cụ thể, những tờ vé độc đắc có dãy số may mắn 717469 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12 mới đây.

Những tờ vé số may mắn trúng "khủng" xổ số miền Nam đài Kiên Giang, theo kết quả xổ số ngày 21 tháng 12 ẢNH: NVCC

"Cặp nguyên do đại lý chúng tôi phân phối đi cho bạn hàng, sau đó được chúng tôi đổi thưởng cho khách. Đây không phải lần đầu đại lý bán trúng hay đổi thưởng độc đắc", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng "kịch trần" xổ số miền Nam được dân mạng chia sẻ kèm theo nhiều bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn. Cũng có người hy vọng bản thân sẽ có cơ hội trúng số.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 11 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 11 tờ có dãy số 831747 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 22 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Anh Phú Vinh chia sẻ, chủ nhân của 11 tờ vé số may mắn là người đàn ông ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Người này mua xổ số ngày 14 tháng 12 nhưng sau một tuần mới dò kết quả, mừng rỡ khi phát hiện trúng độc đắc và đến đại lý đến đổi thưởng.