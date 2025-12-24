Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Kịch trần' cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam: Một đại lý bán trúng, đổi thưởng

Cao An Biên - Dương Lan
24/12/2025 05:45 GMT+7

Hình ảnh nguyên cây vé số 140 tờ trúng 34,3 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Kiên Giang được một đại lý vé số nổi tiếng bán trúng và đổi thưởng cho khách khiến nhiều người 'choáng'.

Đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam đài Kiên Giang cho khách, tổng trị giá 34,3 tỉ đồng.

Trong đó, có 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Cụ thể, những tờ vé độc đắc có dãy số may mắn 717469 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12 mới đây.

'Kịch trần' cây vé 34,3 tỉ xổ số miền Nam: Một đại lý bán trúng, đổi thưởng - Ảnh 1.

Những tờ vé số may mắn trúng "khủng" xổ số miền Nam đài Kiên Giang, theo kết quả xổ số ngày 21 tháng 12

ẢNH: NVCC

"Cặp nguyên do đại lý chúng tôi phân phối đi cho bạn hàng, sau đó được chúng tôi đổi thưởng cho khách. Đây không phải lần đầu đại lý bán trúng hay đổi thưởng độc đắc", phía đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng "kịch trần" xổ số miền Nam được dân mạng chia sẻ kèm theo nhiều bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn. Cũng có người hy vọng bản thân sẽ có cơ hội trúng số.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 11 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 11 tờ có dãy số 831747 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 22 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Anh Phú Vinh chia sẻ, chủ nhân của 11 tờ vé số may mắn là người đàn ông ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ). Người này mua xổ số ngày 14 tháng 12 nhưng sau một tuần mới dò kết quả, mừng rỡ khi phát hiện trúng độc đắc và đến đại lý đến đổi thưởng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Trúng vé tứ quý 8888; hàng loạt khách may mắn xuất hiện

Xổ số miền Nam: Trúng vé tứ quý 8888; hàng loạt khách may mắn xuất hiện

Xổ số miền Nam mới đây, những tờ vé có tứ quý 8888 trúng xổ số miền Nam. Bên cạnh đó, hàng loạt vé trúng độc đắc, an ủi cũng xuất hiện, được đại lý đổi thưởng.

Trúng độc đắc 22 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông Cần Thơ chia cho bà con 2 tỉ

Trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 12, khách mừng rỡ nhận hàng trăm triệu

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 23 tháng 12 xổ số ngày 23 tháng 12 xổ số miền nam 23 tháng 12 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận