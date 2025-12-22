Trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 12, khách mừng rỡ nhận hàng trăm triệu

Đại lý vé số Năm Lệ Kha ở An Giang (Kiên Giang cũ) vừa đổi thưởng 3 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 3 tờ có dãy số 541409 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 12 trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 641409.



"Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng. 3 tờ này khách mua từ người bán dạo, không phải mua từ đại lý của tôi", đại lý vé số Năm Lệ Kha cho biết.

3 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 12 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Phước Cưng ở Tây Ninh đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 037999 thuộc xổ số Cà Mau ngày 22 tháng 12 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 337999.

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) mới đổi thưởng 4 tờ trúng an ủi cho khách. 4 tờ có dãy số 741409 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng 4 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số ngày 22 tháng 12 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Dân mạng mong chờ những chủ nhân trúng độc đắc đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau mở thưởng xổ số ngày 22 tháng 12 lộ diện.

Gần đây, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống đại lý vé số Long Dương Thuận Phát nổi tiếng ở Tây Ninh xác nhận đổi thưởng nguyên cây vé số 140 tờ cho vợ chồng người địa phương, trước giờ quay số mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12.

Cây vé trúng xổ số Bình Phước ngày 20 tháng 12, có 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ đồng với dãy số 728570. 126 tờ còn lại trúng giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Phía đại lý xác nhận đã đổi thưởng cho khách là vợ chồng trẻ ở Tây Ninh.