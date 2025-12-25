Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức gửi tiết kiệm

Dương Lan - Cao An Biên
25/12/2025 06:00 GMT+7

Người đàn ông có 6 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng và gửi tiết kiệm ngay sau đó.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 6 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 6 tờ có dãy số 869516 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 6 tờ vé số may mắn này là người đàn ông buôn bán ở chợ. Người này chọn những tờ vé số có 2 số cuối là 16 khoảng 8 – 9 năm nay. Sau khi biết trúng độc đắc, ông ấy hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng ngay lập tức gửi tiền tiết kiệm. Vị khách nhận 10 tỉ qua hình thức chuyển khoản, số còn lại nhận tiền mặt, trích 200 triệu cho bà con. Những ngày gần đây, ở Vĩnh Long liên tục có người trúng độc đắc xổ số miền Nam", đại lý vé số Phước Danh cho biết.

Khách trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, ngay lập tức gửi tiết kiệm - Ảnh 1.

6 tờ trúng độc đắc mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Triều Phát ở An Giang cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 641409 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam đài Kiên Giang cho khách, tổng trị giá 34,3 tỉ đồng.

Trong đó, có 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Cụ thể, những tờ vé độc đắc có dãy số may mắn 717469 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12.

