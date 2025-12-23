Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 12 đài Bạc Liêu, Bến Tre lộ diện

Cao An Biên - Dương Lan
23/12/2025 18:33 GMT+7

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 12 mở thưởng đài Bạc Liêu, Bến Tre lộ diện sớm. Đại lý nào bán trúng?

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 12, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng loạt vé giải tư đài Bạc Liêu chiều nay.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 14601, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Vé được anh Duy bán tại quầy. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay lại thuộc về những vé có dãy số 716812.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 12 đài Bạc Liêu, Bến Tre lộ diện- Ảnh 1.

Lộ diện sớm nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 12

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, một đại lý vé số khác tại Tây Ninh (Long An cũ) cũng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng trúng xổ số Bến Tre ngày 23 tháng 12.

Những tờ vé có dãy số 392361, trong khi giải độc đắc của đài này thuộc về những vé có dãy 592361. Hình ảnh những tờ vé trúng sớm xổ số miền Nam ngày 23 tháng 12 được nhiều người chia sẻ cũng như để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn.

Trước đó, đại lý vé số Năm Lệ Kha ở An Giang (Kiên Giang cũ) vừa đổi thưởng 3 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 3 tờ có dãy số 541409 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 12 trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 641409.

"Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng. 3 tờ này khách mua từ người bán dạo, không phải mua từ đại lý của tôi", đại lý vé số Năm Lệ Kha cho biết.

Trúng độc đắc 22 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông Cần Thơ chia cho bà con 2 tỉ

