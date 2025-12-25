Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dãy số lạ ngày Giáng sinh: Trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12

Cao An Biên - Dương Lan
25/12/2025 16:58 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12, một dãy số đài An Giang giúp chủ nhân trúng tới 2 giải. Có gì đặc biệt ngày Giáng sinh?

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 chiều nay, vào ngày Giáng sinh, những tờ vé có dãy số cuối 85713 vừa trúng giải tư và giải tám đài An Giang.

Điều này khiến dân mạng, đặc biệt là những người chơi xổ số thích thú tìm kiếm những tờ vé số trúng tới 2 giải của đài trên. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 806057.

Trúng tới 2 giải xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 với... một dãy số - Ảnh 1.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 lộ diện sớm

ẢNH: NVCC

Theo chủ một đại lý vé số ở Vĩnh Long, những tờ vé số trúng 2 giải, chủ nhân sẽ nhận được toàn bộ số tiền thưởng của 2 giải đó. Xổ số miền Nam 25 tháng 12 hôm nay cũng mở thưởng đài Tây Ninh, với dãy độc đắc là 879863 và đài Bình Thuận, với dãy độc đắc 195579.

Chiều nay, đại lý vé số Duy ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng 14 tờ vé số trúng khuyến khích xổ số An Giang ngày 25 tháng 12. Theo đó, những tờ vé có dãy số 808057, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh cho biết đã phân phối cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 689327 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay được tôi phân phối cho 5 người. Trong số 5 bạn hàng bán trúng độc đắc, có một người ở gần nhà tôi. Tuy nhiên, đến 17 giờ 45 khách trúng độc đắc chưa liên hệ đổi thưởng", chị Kim Thanh chia sẻ.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức gửi tiết kiệm

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức gửi tiết kiệm

Người đàn ông có 6 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng và gửi tiết kiệm ngay sau đó.

Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12

'Kịch trần' cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam: Một đại lý bán trúng, đổi thưởng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 xổ số ngày 25 tháng 12 xổ số miền nam 25 tháng 12 xsmn 25/12/2025 xổ số tây ninh ngày 25 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận