Dãy số lạ ngày Giáng sinh: Trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 chiều nay, vào ngày Giáng sinh, những tờ vé có dãy số cuối 85713 vừa trúng giải tư và giải tám đài An Giang.

Điều này khiến dân mạng, đặc biệt là những người chơi xổ số thích thú tìm kiếm những tờ vé số trúng tới 2 giải của đài trên. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang chiều nay thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 806057.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Theo chủ một đại lý vé số ở Vĩnh Long, những tờ vé số trúng 2 giải, chủ nhân sẽ nhận được toàn bộ số tiền thưởng của 2 giải đó. Xổ số miền Nam 25 tháng 12 hôm nay cũng mở thưởng đài Tây Ninh, với dãy độc đắc là 879863 và đài Bình Thuận, với dãy độc đắc 195579.

Chiều nay, đại lý vé số Duy ở TP.HCM cũng thông báo bán trúng 14 tờ vé số trúng khuyến khích xổ số An Giang ngày 25 tháng 12. Theo đó, những tờ vé có dãy số 808057, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh cho biết đã phân phối cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 689327 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay được tôi phân phối cho 5 người. Trong số 5 bạn hàng bán trúng độc đắc, có một người ở gần nhà tôi. Tuy nhiên, đến 17 giờ 45 khách trúng độc đắc chưa liên hệ đổi thưởng", chị Kim Thanh chia sẻ.