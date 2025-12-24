Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh cho biết đã phân phối cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 689327 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay được tôi phân phối cho 5 người. Trong số 5 bạn hàng bán trúng độc đắc, có một người ở gần nhà tôi. Tuy nhiên, đến 17 giờ 45 khách trúng độc đắc chưa liên hệ đổi thưởng", chị Kim Thanh chia sẻ.

14 tờ có dãy số 689327 thuộc đài Đồng Nai trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 24 tháng 12 còn có thêm đài Sóc Trăng với dãy số 349114 và đài Cần Thơ với dãy số 667789 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ nhiệt tình, mọi người mong chờ chủ nhân những tờ vé số may mắn lộ diện.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh mới đổi thưởng 280 tờ trúng số cho khách. Cụ thể 140 tờ có 2 số cuối là 85 thuộc đài Cần Thơ và 140 tờ có 2 số cuối là 06 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Gần đây, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam đài Kiên Giang cho khách, tổng trị giá 34,3 tỉ đồng.

Trong đó, có 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Cụ thể, những tờ vé độc đắc có dãy số may mắn 717469 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12.