Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12

Dương Lan - Cao An Biên
24/12/2025 18:24 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12, một đại lý vé số ở Tây Ninh cho biết đã phân phối cho các bạn hàng 14 tờ trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng.

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh cho biết đã phân phối cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 689327 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Cọc vé có 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay được tôi phân phối cho 5 người. Trong số 5 bạn hàng bán trúng độc đắc, có một người ở gần nhà tôi. Tuy nhiên, đến 17 giờ 45 khách trúng độc đắc chưa liên hệ đổi thưởng", chị Kim Thanh chia sẻ.

Lộ diện 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12- Ảnh 1.

14 tờ có dãy số 689327 thuộc đài Đồng Nai trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12

ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 24 tháng 12 còn có thêm đài Sóc Trăng với dãy số 349114 và đài Cần Thơ với dãy số 667789 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ nhiệt tình, mọi người mong chờ chủ nhân những tờ vé số may mắn lộ diện.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh mới đổi thưởng 280 tờ trúng số cho khách. Cụ thể 140 tờ có 2 số cuối là 85 thuộc đài Cần Thơ và 140 tờ có 2 số cuối là 06 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Gần đây, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt nổi tiếng ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 140 tờ trúng xổ số miền Nam đài Kiên Giang cho khách, tổng trị giá 34,3 tỉ đồng.

Trong đó, có 14 tờ trúng độc đắc 28 tỉ đồng và 126 tờ trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng/tờ. Cụ thể, những tờ vé độc đắc có dãy số may mắn 717469 mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 12.

Tin liên quan

'Kịch trần' cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam: Một đại lý bán trúng, đổi thưởng

'Kịch trần' cây vé trúng 34,3 tỉ xổ số miền Nam: Một đại lý bán trúng, đổi thưởng

Hình ảnh nguyên cây vé số 140 tờ trúng 34,3 tỉ đồng xổ số miền Nam đài Kiên Giang được một đại lý vé số nổi tiếng bán trúng và đổi thưởng cho khách khiến nhiều người 'choáng'.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 12 đài Bạc Liêu, Bến Tre lộ diện

Trúng độc đắc 22 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông Cần Thơ chia cho bà con 2 tỉ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 xổ số ngày 24 tháng 12 xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 24 tháng 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận