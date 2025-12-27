37 tờ trúng xổ số miền Nam đài Đồng Nai: Đại lý 'ôm' vé ế của người bán dạo

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách 37 tờ trúng số. Cụ thể, 37 tờ có 5 số cuối là 02599 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 trúng giải ba mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 370 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 689327.



37 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 37 tờ vé số này là người phụ nữ. Người này kinh doanh đại lý vé số cấp 2, sau khi người bán dạo đến trả vé ế, người này giữ lại 37 tờ. Vị khách thỉnh thoảng mới "ôm" vé ế cho bạn hàng, bất ngờ trúng số với số tiền không nhỏ. Tôi đến tận nhà đổi thưởng, khách nhận toàn bộ tiền qua hình thức chuyển khoản", chị Kim Thanh chia sẻ.

Một đại lý vé số ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 14 tờ trúng an ủi. Theo đó, 14 tờ có dãy số 595579 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 195579.

14 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh những tờ vé số được một đại lý ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đổi thưởng có dãy số đẹp 567789, trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ.

Cụ thể, những tờ vé mở thưởng xổ số ngày 24 tháng 12 trúng giải phụ đặc biệt (giải an ủi) mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 667789.