Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

37 tờ trúng xổ số miền Nam đài Đồng Nai: Đại lý 'ôm' vé ế của người bán dạo

Dương Lan - Cao An Biên
27/12/2025 05:45 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12, một đại lý vé số ở Tây Ninh đổi thưởng cho khách có 37 tờ trúng số.

Chị Lê Thị Kim Thanh, chủ đại lý vé số Rô Thanh ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách 37 tờ trúng số. Cụ thể, 37 tờ có 5 số cuối là 02599 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 trúng giải ba mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 370 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 689327.

37 tờ trúng xổ số miền Nam đài Đồng Nai: Đại lý 'ôm' từ người bán dạo - Ảnh 1.

37 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 37 tờ vé số này là người phụ nữ. Người này kinh doanh đại lý vé số cấp 2, sau khi người bán dạo đến trả vé ế, người này giữ lại 37 tờ. Vị khách thỉnh thoảng mới "ôm" vé ế cho bạn hàng, bất ngờ trúng số với số tiền không nhỏ. Tôi đến tận nhà đổi thưởng, khách nhận toàn bộ tiền qua hình thức chuyển khoản", chị Kim Thanh chia sẻ.

Một đại lý vé số ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 14 tờ trúng an ủi. Theo đó, 14 tờ có dãy số 595579 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 195579.

37 tờ trúng xổ số miền Nam đài Đồng Nai: Đại lý 'ôm' từ người bán dạo - Ảnh 2.

14 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh những tờ vé số được một đại lý ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đổi thưởng có dãy số đẹp 567789, trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ.

Cụ thể, những tờ vé mở thưởng xổ số ngày 24 tháng 12 trúng giải phụ đặc biệt (giải an ủi) mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 667789.

Tin liên quan

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức gửi tiết kiệm

Trúng độc đắc 12 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông lập tức gửi tiết kiệm

Người đàn ông có 6 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 12 hẹn đại lý đến ngân hàng đổi thưởng và gửi tiết kiệm ngay sau đó.

Hy hữu: Xuất hiện loạt vé 567789 trúng giải phụ đặc biệt xổ số miền Nam

Dãy số lạ ngày Giáng sinh: Trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 24 tháng 12 xổ số ngày 24 tháng 12 xổ số miền Trung ngày 24 tháng 12 kết quả xsmn hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận