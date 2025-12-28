Bất ngờ xổ số miền Nam: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải… 2 ngày liên tục

Mới đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 đài Trà Vinh, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 12931 đã trúng giải tư, trị giá 3 triệu đồng/vé. Điều thú vị là dãy số này cũng trúng giải tám của đài trên khi có số cuối là 31.

Điều này khiến người chơi xổ số thích thú, truy tìm những tờ vé số có dãy trên vì cho rằng một tờ vé cùng lúc trúng 2 giải là điều may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12 và xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 đều có trường hợp 1 vé trúng tới 2 giải ẢNH: NVCC

Trước đó 1 ngày, đúng vào ngày Giáng sinh, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12, những tờ vé có dãy số cuối 85713 vừa trúng giải tư, vừa trúng giải tám đài An Giang.

Điều này khiến dân mạng cũng thích thú tìm kiếm những tờ vé số trúng tới 2 giải của đài trên. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 806057.

Theo chủ một đại lý vé số ở Vĩnh Long, những tờ vé số trúng 2 giải, chủ nhân sẽ nhận được toàn bộ số tiền thưởng của 2 giải đó.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh những tờ vé số được một đại lý ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) đổi thưởng có dãy số đẹp 567789, trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ.

Cụ thể, mạng xã hội cũng chia sẻ những tờ vé mở thưởng xổ số ngày 24 tháng 12 trúng giải phụ đặc biệt (giải an ủi) mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy 667789.