Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Vừa có khách trúng lớn xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12

Dương Lan - Cao An Biên
26/12/2025 18:42 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12, một đại lý vé số ở TP.HCM ngay lập tức đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng.

Đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 368832 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 268832.

TP.HCM: Vừa có khách trúng hàng trăm triệu xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 - Ảnh 1.

5 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 5 tờ vé số này là người đàn ông ở TP.HCM, mua từ người bán dạo. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, người này đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Nếu có khách trúng an ủi khả năng cao sẽ có người trúng độc đắc, tôi đang chờ họ liên hệ đổi thưởng. Cách đây hơn 1 tuần, tôi vừa bán trúng và đổi thưởng cho khách có vé số trúng giải đặc biệt", đại lý vé số Thúy Hòa cho hay.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho hay cũng đổi thưởng cho khách có 140 tờ trúng số. Cụ thể, 140 tờ có 2 số cuối là 31 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số ngày 26 tháng 12 trúng giải tám, mỗi tờ 100.000 đồng với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 240813.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 12, những tờ vé có dãy số cuối 85713 vừa trúng giải tư và giải tám đài An Giang. Điều này khiến dân mạng, đặc biệt là những người chơi xổ số thích thú tìm kiếm những tờ vé số trúng tới 2 giải của đài trên. Trong khi đó, giải độc đắc của đài An Giang hôm đó thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 806057.

