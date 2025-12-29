Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khách trúng độc đắc 24 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay lập tức

Dương Lan - Cao An Biên
29/12/2025 05:35 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12, một đại lý vé số ở Vĩnh Long liền đổi thưởng 12 tờ trúng độc đắc cho khách trị giá 24 tỉ đồng.

Đại lý vé số Ngọc Trinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 12 tờ có dãy số 030566 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12 trúng độc đắc trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 12 tờ vé số may mắn này là 2 người ở Vĩnh Long, sau khi có kết quả xổ số ngày 27 tháng 12, khách đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Những tờ vé số trúng độc đắc cũng do đại lý của tôi bán ra, tôi kinh doanh vé số 20 năm nay, mừng lây khi khách bỗng có số tiền lớn vì trúng số", đại lý vé số Ngọc Trinh chia sẻ.

Khách trúng độc đắc 24 tỉ xổ số miền Nam, đại lý ngay lập tức chuyển khoản - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 12

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số A Tèo ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, tờ vé số có dãy 651783 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số ngày 27 ngày 12 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 12 đài Trà Vinh, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 12931 đã trúng giải tư, trị giá 3 triệu đồng/vé. Điều thú vị là dãy số này cũng trúng giải tám của đài trên khi có số cuối là 31. Điều này khiến người chơi xổ số thích thú, truy tìm những tờ vé số có dãy trên vì cho rằng một tờ vé cùng lúc trúng 2 giải là điều hiếm thấy.

