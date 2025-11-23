Trúng giải đặc biệt 2 lần liên tiếp, người đàn ông đợi... ngày đẹp để đổi thưởng

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở P.Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết, đã qua P.Sa Đéc (Đồng Tháp) để đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 627072) 4 tờ vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 11 tháng 11.

Anh Lưu Quốc Duy đã đổi thưởng cho người đàn ông trúng giải đặc biệt ẢNH: NVCC

Anh Duy chia sẻ, đây là lần thứ 2 vị khách may mắn này trúng giải đặc biệt, lần 1 là cách đây ít tháng. Cũng theo anh Duy, vì là lần thứ 2 nên vị khách này không vội đổi thưởng liền mà đợi đến ngày tốt mới đổi thưởng (ngày 20.11).

4 tờ vé số trúng giải đặc biệt ẢNH: NVCC

Trước đó, ngày 16.11, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho một nữ khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 401727) 5 tờ vé số Đà Lạt của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

Ngoài đổi thưởng giải đặc biệt, mới đây, anh Duy cũng đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất tổng cộng 420 triệu đồng đối với vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 19.11. Dãy số trúng giải nhất của vé số Cần Thơ là 31978.