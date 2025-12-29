Bất ngờ dãy 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 đài TP.HCM

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12 chiều nay, giải tám đài TP.HCM thuộc về những tờ vé có hai số cuối 44. Điều này đồng nghĩa với việc những ai sở hữu những tờ vé có dãy số 444444 độc lạ cũng trúng xổ số miền Nam.

Nhiều người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé có dãy số này. Trong khi đó, giải độc đắc của đài TP.HCM chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy 956196.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 12

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh sưu tầm 14 tờ vé số có dãy đẹp 888888 đài TP.HCM, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười. Với những người chơi xổ số, những tờ vé có dãy đẹp trúng số, dù ở giải nào cũng đều mang lại sự thích thú.

Xổ số miền Nam 29 tháng 12 mở thưởng 3 đài gồm TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Trong đó, dãy độc đắc đài Cà Mau là 852037, đài Đồng Tháp là 151213.

Những tờ vé số có dãy số đẹp 888888 xổ số TP.HCM ngày 29 tháng 12 được một đại lý sưu tầm ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Tuấn ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 5 tờ trúng số. Cụ thể, 5 tờ có 5 số cuối là 73763 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 12 trúng giải nhất trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 121031.

"Chủ nhân của 5 tờ vé số may mắn là người đàn ông. Người này mua ủng hộ người bán dạo, sau khi có kết quả xổ số miền Nam liền đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số từ năm 2000 đến nay, thỉnh thoảng đổi thưởng vé số trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Tuấn cho hay.