Đời sống Cộng đồng

'Biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026

Nhật Thịnh - Cao An Biên
31/12/2025 19:20 GMT+7

Tối 31.12.2025, đông nghẹt người đổ dồn về trung tâm TP.HCM tham gia sự kiện countdown, chờ ngắm pháo hoa đêm giao thừa 2026.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ ngày 31.12.2025 tại công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), chật kín người trải bạt picnic, cùng người thân, gia đình hay bạn bè ngồi nói chuyện vui vẻ trong buổi tối cuối năm trong lúc chờ màn pháo hoa tầm cao đón giao thừa 2026 bắn lên đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 1.

Ngay lúc này tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, "biển người" hòa vào sự kiện đón năm mới 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 2.

Trước đó, dòng người trên đường Tôn Đức Thắng đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 3.

Xe cộ nhích từng chút

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 4.

Từ sớm ngày 31.12, người dân và du khách đã có mặt ở công viên bến Bạch Đằng, chọn vị trí đẹp chờ ngắm pháo hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ náo nhiệt với "biển người" tham gia vào sự kiện countdown. Mọi người hòa vào không khí đông đúc, sôi động trước thời khắc đếm ngược đón chào năm mới 2026.

Trong dòng người chờ ngắm pháo hoa ở công viên bến Bạch Đằng, anh Hải Đăng (20 tuổi) cùng bạn gái có mặt từ lúc 17 giờ 30 phút. Chàng trai trẻ cho biết đây là năm đầu tiên cả hai đón năm mới cùng nhau nên vô cùng háo hức.

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 5.

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 6.

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 7.

Nhiều cặp đôi chọn đón năm mới ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tụi mình đều là sinh viên, thay vì về quê tết dương lịch, hai đứa quyết định đón giao thừa 2026 ở TP.HCM cho có kỷ niệm. Mình đã đón năm mới ở trung tâm TP.HCM 2 lần và đều rất vui, dù kẹt xe, đông người, nhưng đáng nhớ", chàng trai chia sẻ.

Anh mong chờ màn pháo hoa được bắn lên bầu trời TP.HCM với hy vọng năm mới 2026 là năm có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và đạt được những kế hoạch mà bản thân đặt ra.

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 8.

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 9.

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 10.

Ai cũng mang tâm trạng hân hoan, phấn khởi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 11.

Nhiều người tranh thủ check-in trong đêm cuối cùng của năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngồi gần khu vực đối diện bến tàu Bạch Đằng chờ ngắm pháo hoa, chị Nguyễn Thị Nhã Thy (22 tuổi) và bạn vô cùng háo hức. Cô gái cho biết dù là người TP.HCM, tuy nhiên, đây là lần đầu chị đón giao thừa ở trung tâm thành phố.

"Mình cảm thấy vô cùng phấn khích và chờ đợi pháo hoa. Năm mới, bản thân mình hy vọng có thật nhiều tiền và hạnh phúc bên người mình yêu thương, vậy là đủ", cô gái chia sẻ.

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 12.

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 13.

Du khách nước ngoài hòa mình vào không khí đón năm mới của người dân TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tối nay, 'biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026 - Ảnh 14.

Nhiều người cho biết vô cùng háo hức chờ ngắm pháo hoa trong ít giờ nữa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Càng về thời khắc giao thừa, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM ngày càng đông đúc. Trong lúc chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mọi người cười nói rôm rả, hòa vào không khí sôi động.

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới 2026, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp, toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm được bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, góp phần để người dân ở nhiều khu vực cùng đón giao thừa.

