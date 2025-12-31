'Biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 19 giờ ngày 31.12.2025 tại công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn), chật kín người trải bạt picnic, cùng người thân, gia đình hay bạn bè ngồi nói chuyện vui vẻ trong buổi tối cuối năm trong lúc chờ màn pháo hoa tầm cao đón giao thừa 2026 bắn lên đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Ngay lúc này tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, "biển người" hòa vào sự kiện đón năm mới 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, dòng người trên đường Tôn Đức Thắng đổ về trung tâm TP.HCM đón giao thừa ẢNH: CAO AN BIÊN

Xe cộ nhích từng chút ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ sớm ngày 31.12, người dân và du khách đã có mặt ở công viên bến Bạch Đằng, chọn vị trí đẹp chờ ngắm pháo hoa ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ náo nhiệt với "biển người" tham gia vào sự kiện countdown. Mọi người hòa vào không khí đông đúc, sôi động trước thời khắc đếm ngược đón chào năm mới 2026.

Trong dòng người chờ ngắm pháo hoa ở công viên bến Bạch Đằng, anh Hải Đăng (20 tuổi) cùng bạn gái có mặt từ lúc 17 giờ 30 phút. Chàng trai trẻ cho biết đây là năm đầu tiên cả hai đón năm mới cùng nhau nên vô cùng háo hức.

Nhiều cặp đôi chọn đón năm mới ở trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tụi mình đều là sinh viên, thay vì về quê tết dương lịch, hai đứa quyết định đón giao thừa 2026 ở TP.HCM cho có kỷ niệm. Mình đã đón năm mới ở trung tâm TP.HCM 2 lần và đều rất vui, dù kẹt xe, đông người, nhưng đáng nhớ", chàng trai chia sẻ.

Anh mong chờ màn pháo hoa được bắn lên bầu trời TP.HCM với hy vọng năm mới 2026 là năm có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và đạt được những kế hoạch mà bản thân đặt ra.

Đông nghẹt người đổ về trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ai cũng mang tâm trạng hân hoan, phấn khởi ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người tranh thủ check-in trong đêm cuối cùng của năm 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngồi gần khu vực đối diện bến tàu Bạch Đằng chờ ngắm pháo hoa, chị Nguyễn Thị Nhã Thy (22 tuổi) và bạn vô cùng háo hức. Cô gái cho biết dù là người TP.HCM, tuy nhiên, đây là lần đầu chị đón giao thừa ở trung tâm thành phố.

"Mình cảm thấy vô cùng phấn khích và chờ đợi pháo hoa. Năm mới, bản thân mình hy vọng có thật nhiều tiền và hạnh phúc bên người mình yêu thương, vậy là đủ", cô gái chia sẻ.

Du khách nước ngoài hòa mình vào không khí đón năm mới của người dân TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người cho biết vô cùng háo hức chờ ngắm pháo hoa trong ít giờ nữa ẢNH: NHẬT THỊNH

Càng về thời khắc giao thừa, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM ngày càng đông đúc. Trong lúc chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mọi người cười nói rôm rả, hòa vào không khí sôi động.