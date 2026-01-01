Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người Việt đón năm mới 2026 ở nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán

Cao An Biên
Cao An Biên
01/01/2026 06:00 GMT+7

Người Việt đang sống và làm việc ở quốc gia duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán, đón năm mới 2026 và tết cổ truyền Việt Nam thế nào?

Nhật Bản từng ăn Tết Nguyên đán, một trong những ngày lễ lớn nhất thế giới. Nhưng đây cũng là quốc gia duy nhất ở châu Á và trên cả thế giới bỏ Tết Nguyên đán. Năm mới 2026 đã đến, người Việt sống ở đây đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ thế nào?

Nhiều năm liền đón năm mới, tết Việt ở "xứ người"

Những ngày này, anh Thanh Tùng (27 tuổi), hiện đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ năm mới 2026. Anh chàng lên kế hoạch vi vu một số nơi ở xứ sở hoa anh đào trong thời điểm này.

Người Việt đón năm mới 2026 ở nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Ở Nhật Bản, đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán, người Việt ở đây đón năm mới 2026 và tết cổ truyền Bính Ngọ thế nào?

ẢNH: HIỆP

Từ ngày rời quê Quảng Trị sang nước ngoài làm việc, tính đến nay, đây là năm thứ 6 chàng trai đón năm mới và tết ở Nhật Bản. Theo anh, vì Nhật Bản không ăn tết âm lịch, chỉ mừng Tết Dương lịch nên đây là một trong những kỳ nghỉ dài của anh, khoảng 10 ngày.

"Tết Dương lịch thì mình đi đây đi đó chơi, ngắm tuyết cho vui. Mình cũng có đam mê chụp ảnh thiên văn nên cũng thường dành thời gian chụp choẹt. Tuy nhiên năm nay, vì thời tiết không ủng hộ nên mình chỉ đi thăm thú vài nơi thay vì chụp ảnh thiên văn như mọi năm", anh cho biết.

Trong khi đó vào Tết Nguyên đán, anh Tùng cho biết bản thân vẫn phải đi làm. Nếu thời điểm Tết Nguyên đán trùng với ngày nghỉ như một vài năm, anh sẽ cùng tụ họp cùng bạn bè làm một vài món ngon ngày tết để duy trì nét đẹp truyền thống dù ở xa quê.

Anh Tùng nói thêm ở Nhật Bản, việc tìm mua các nguyên liệu để làm món Việt Nam truyền thống không dễ và cũng không rẻ, nên thực tập sinh như anh thường tổ chức đón tết tiết kiệm, ấm cúng.

Người Việt đón năm mới 2026 ở nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Anh Thanh Tùng sống và làm việc ở Nhật Bản nhiều năm nay

ẢNH: NVCC

"Những năm đầu đón tết ở xứ người, bản thân mình cảm thấy buồn, chán, không vui như ở quê hương mình. Tuy nhiên, dần dần rồi mình cũng quen. Dù vậy, mình vẫn luôn hướng về gia đình ở Việt Nam của mình. Con xin chúc gia đình một năm mới 2026 và những ngày tết ấm áp, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Chúc mọi người công việc thuận lợi, sức khỏe, mưa thuận gió hòa", anh chàng nhắn nhủ với người thân ở quê.

Sắp được đón tết ở Việt Nam

9 năm qua, từ ngày sang Nhật Bản làm thực tập sinh cũng là ngần ấy năm anh Trần Minh Thiện (35 tuổi, quê Bến Tre) không đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Những ngày đầu đón năm mới, ăn tết xa qua, anh chàng có chút tủi thân, nhưng giờ đã quá quen.

Sống và làm việc ở TP.Niigata, một thành phố biển, anh Thiện cũng có những cách khác nhau để đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán. Dù rằng, người Nhật Bản chỉ đón Tết Dương lịch.

Người Việt đón năm mới 2026 ở nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Anh Thiện 9 năm đón năm mới ở xứ người

ẢNH: NVCC

Tết những năm trước, anh và những bạn bè người Việt Nam đến từ khắp nơi cũng dành thời gian để sum họp, tề tựu liên hoan, ăn uống vào đêm giao thừa. Những người xa quê làm việc trên đất Nhật cố gắng tạo nên một không khí tết với các món ăn Việt Nam như bánh chưng, bánh tét được bán ở Nhật.

"Năm nay, Tết Dương lịch lẫn tết cổ truyền của mình sẽ đơn giản thôi, chủ yếu vẫn ở nhà, không có kế hoạch đi đâu. Phần vì vợ của mình hiện đã về Việt Nam, phần vì mình cũng sắp về nên sẽ tiết kiệm tiền", anh chia sẻ.

Như vậy, không bao lâu nữa, anh Thiện sẽ được đón tết tại Việt Nam sau gần 1 thập kỷ đi làm xa nhà, không có dịp về thăm người thân vào dịp ý nghĩa này. Anh cũng gửi lời chúc mừng năm mới 2026 và lời chúc tết đến bà, đến gia đình của mình ở quê.

Trong khi đó, anh Võ Công Hiệp (25 tuổi), một thực tập sinh tại Nhật Bản 4 năm cũng cho biết năm nay, anh không về quê đón Tết Dương lịch lẫn Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Người Việt đón năm mới 2026 ở nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Anh Hiệp (phải) thường tham gia vào các hoạt động đón năm mới, tết cổ truyền với cộng đồng người Việt ở Nhật Bản

ẢNH: HIỆP

Những năm trước, vào ngày tết, anh thường cùng hòa vào cộng đồng người Việt tham gia vào các hoạt động đón tết, giữ gìn phong tục truyền thống cũng như vơi cảm giác nhớ quê.

Tin liên quan

Đề xuất lịch nghỉ tết dương lịch 2026 với 4 ngày: Dân mạng hào hứng

Đề xuất lịch nghỉ tết dương lịch 2026 với 4 ngày: Dân mạng hào hứng

Về lịch nghỉ tết dương lịch 2026, thông tin Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 4 ngày đang được mạng xã hội chia sẻ rần rần. Nếu đề xuất được thông qua, bạn có thay đổi kế hoạch nghỉ tết dương lịch những ngày tới?

Lịch âm hôm nay 1.11.2025 là ngày gì? Bao lâu tới tết Dương lịch, tết Nguyên đán?

Chốt lịch nghỉ tết dương lịch 2026 liên tục 4 ngày: Bạn có thay đổi kế hoạch?

Khám phá thêm chủ đề

bỏ tết nguyên đán năm mới 2026 đón năm mới 2026 pháo hoa 2026 Nhật Bản đất nước bỏ tết nguyên đán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận