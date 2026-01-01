Người Việt đón năm mới 2026 ở nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán

Nhật Bản từng ăn Tết Nguyên đán, một trong những ngày lễ lớn nhất thế giới. Nhưng đây cũng là quốc gia duy nhất ở châu Á và trên cả thế giới bỏ Tết Nguyên đán. Năm mới 2026 đã đến, người Việt sống ở đây đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ thế nào?

Nhiều năm liền đón năm mới, tết Việt ở "xứ người"

Những ngày này, anh Thanh Tùng (27 tuổi), hiện đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ năm mới 2026. Anh chàng lên kế hoạch vi vu một số nơi ở xứ sở hoa anh đào trong thời điểm này.

Ở Nhật Bản, đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán, người Việt ở đây đón năm mới 2026 và tết cổ truyền Bính Ngọ thế nào? ẢNH: HIỆP

Từ ngày rời quê Quảng Trị sang nước ngoài làm việc, tính đến nay, đây là năm thứ 6 chàng trai đón năm mới và tết ở Nhật Bản. Theo anh, vì Nhật Bản không ăn tết âm lịch, chỉ mừng Tết Dương lịch nên đây là một trong những kỳ nghỉ dài của anh, khoảng 10 ngày.

"Tết Dương lịch thì mình đi đây đi đó chơi, ngắm tuyết cho vui. Mình cũng có đam mê chụp ảnh thiên văn nên cũng thường dành thời gian chụp choẹt. Tuy nhiên năm nay, vì thời tiết không ủng hộ nên mình chỉ đi thăm thú vài nơi thay vì chụp ảnh thiên văn như mọi năm", anh cho biết.

Trong khi đó vào Tết Nguyên đán, anh Tùng cho biết bản thân vẫn phải đi làm. Nếu thời điểm Tết Nguyên đán trùng với ngày nghỉ như một vài năm, anh sẽ cùng tụ họp cùng bạn bè làm một vài món ngon ngày tết để duy trì nét đẹp truyền thống dù ở xa quê.

Anh Tùng nói thêm ở Nhật Bản, việc tìm mua các nguyên liệu để làm món Việt Nam truyền thống không dễ và cũng không rẻ, nên thực tập sinh như anh thường tổ chức đón tết tiết kiệm, ấm cúng.

Anh Thanh Tùng sống và làm việc ở Nhật Bản nhiều năm nay ẢNH: NVCC

"Những năm đầu đón tết ở xứ người, bản thân mình cảm thấy buồn, chán, không vui như ở quê hương mình. Tuy nhiên, dần dần rồi mình cũng quen. Dù vậy, mình vẫn luôn hướng về gia đình ở Việt Nam của mình. Con xin chúc gia đình một năm mới 2026 và những ngày tết ấm áp, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Chúc mọi người công việc thuận lợi, sức khỏe, mưa thuận gió hòa", anh chàng nhắn nhủ với người thân ở quê.

Sắp được đón tết ở Việt Nam

9 năm qua, từ ngày sang Nhật Bản làm thực tập sinh cũng là ngần ấy năm anh Trần Minh Thiện (35 tuổi, quê Bến Tre) không đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Những ngày đầu đón năm mới, ăn tết xa qua, anh chàng có chút tủi thân, nhưng giờ đã quá quen.

Sống và làm việc ở TP.Niigata, một thành phố biển, anh Thiện cũng có những cách khác nhau để đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán. Dù rằng, người Nhật Bản chỉ đón Tết Dương lịch.

Anh Thiện 9 năm đón năm mới ở xứ người ẢNH: NVCC

Tết những năm trước, anh và những bạn bè người Việt Nam đến từ khắp nơi cũng dành thời gian để sum họp, tề tựu liên hoan, ăn uống vào đêm giao thừa. Những người xa quê làm việc trên đất Nhật cố gắng tạo nên một không khí tết với các món ăn Việt Nam như bánh chưng, bánh tét được bán ở Nhật.

"Năm nay, Tết Dương lịch lẫn tết cổ truyền của mình sẽ đơn giản thôi, chủ yếu vẫn ở nhà, không có kế hoạch đi đâu. Phần vì vợ của mình hiện đã về Việt Nam, phần vì mình cũng sắp về nên sẽ tiết kiệm tiền", anh chia sẻ.

Như vậy, không bao lâu nữa, anh Thiện sẽ được đón tết tại Việt Nam sau gần 1 thập kỷ đi làm xa nhà, không có dịp về thăm người thân vào dịp ý nghĩa này. Anh cũng gửi lời chúc mừng năm mới 2026 và lời chúc tết đến bà, đến gia đình của mình ở quê.

Trong khi đó, anh Võ Công Hiệp (25 tuổi), một thực tập sinh tại Nhật Bản 4 năm cũng cho biết năm nay, anh không về quê đón Tết Dương lịch lẫn Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Anh Hiệp (phải) thường tham gia vào các hoạt động đón năm mới, tết cổ truyền với cộng đồng người Việt ở Nhật Bản ẢNH: HIỆP

Những năm trước, vào ngày tết, anh thường cùng hòa vào cộng đồng người Việt tham gia vào các hoạt động đón tết, giữ gìn phong tục truyền thống cũng như vơi cảm giác nhớ quê.