Giáo dục

Học sinh Hà Nội nghỉ tết Dương lịch tối đa 4 ngày

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
29/12/2025 11:49 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo mới nhất về lịch nghỉ tết Dương lịch sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc sở trên địa bàn thành phố về việc điều chỉnh thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

Học sinh Hà Nội nghỉ tết Dương lịch tối đa 4 ngày- Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội được nghỉ tết Dương lịch tối đa 4 ngày

ẢNH: P.H.C

Theo đó, dịp tết Dương lịch năm 2026, đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ bảy và chủ nhật, được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1.1.2026 đến hết ngày 4.1.2026. Các đơn vị thực hiện lịch làm bù vào ngày 10.1.2026.

Như vậy, học sinh Hà Nội được nghỉ tết Dương lịch năm 2026 nhiều nhất là 4 ngày.

Đối với các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội phát đi sau khi Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ hoán đổi ngày làm việc để người lao động có kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tiếp (từ 1 - 4.1.2026).

Trước đó, ngày 17.12, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thông báo, học sinh nghỉ tết Dương lịch 2026 một ngày và nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 5 ngày.  

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và chủ động sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, đảm bảo giải quyết công việc liên tục, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ tết.

Các trường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm quy định về quản lý sử dụng pháo, phòng tránh các tệ nạn xã hội, chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn trên không gian mạng.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị, căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Đồng thời, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

